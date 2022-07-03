新华社纽约7月2日电 综述：美国股市上半年惨淡收场 经济和业绩利空或令市场继续承压

新华社记者刘亚南

由于高通胀促使美联储逐渐收紧货币政策，美国股市今年上半年表现惨淡，纳斯达克综合指数和标准普尔500种股票指数分别在3月7日和6月13日跌入熊市。分析人士认为，这是美国多年来最糟糕的上半年股市行情，在通胀形势持续好转前，美国股市难现持续性上涨。

今年上半年，标普500指数累计下跌20.58%，为1970年以来最大上半年跌幅；纳斯达克综合指数累计下跌29.51%，与去年11月的历史高点相比下跌31.32%；道琼斯工业平均指数累计下跌15.31%。

美国经济衰退之忧持续

市场担忧美国可能在今年晚些时候或2023年出现经济衰退。

美国商务部数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算下降1.6%，较此前数据下调了0.1个百分点。最新的采购经理人指数、房价指数和投资者信心等宏观指标均出现下滑。

市场研究机构“数据跋涉”研究公司共同创始人尼古拉斯·科拉斯表示，美国经济正在快速降温。

美国银行全球经济研究主管伊桑·哈里斯表示，因为5月消费数据表现疲弱，该机构已把美国二季度经济预期从此前的环比增长1.5%下调至环比持平。

通常而言，经济连续两个季度出现负增长将被视为陷入技术性衰退。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔等表示，就此而言，美国经济的确有衰退之虞。

美国前财政部长、哈佛大学教授萨默斯表示，未来两年，美国几乎不可避免会出现经济衰退。

财报季或引发新一轮下跌

与此同时，美国科尔士百货公司、环球健康服务公司、连锁药房沃博联和耐克公司等均报出业绩利空，引发股价显著下跌。在即将到来的二季度财报季，预计将有更多企业下调业绩预期。

瑞银私人财富管理部门执行董事格雷格·马库斯表示，企业疲弱的业绩预期可能会进一步增加股市下行压力。

美国赛恩资产管理公司创始人迈克尔·伯里警告，金融市场的溃败只进行到了半程，下一步企业将出现盈利下跌。

罗伯特·贝尔德资产顾问公司投资策略分析师罗斯·梅菲尔德表示，二季度和三季度的企业业绩情况将主导股市下跌的程度，在通胀及其预期得到控制之前，可能不会有新的牛市出现。

瑞银集团表示，考虑到美国经济走势，下半年市场可能依然充满波动。在通胀得到控制、美联储暂停或停止加息的信号出现之前，市场人气不大可能出现持久改善。

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