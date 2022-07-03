新华社耶路撒冷7月2日电（记者王卓伦 尚昊）以色列国防军2日发表声明说，黎巴嫩真主党发射的3架无人机在飞往卡里什天然气田的途中被以军击落。

声明说，这3架无人机试图进入以色列“专属经济区”上空。其中一架无人机被以军F16战机击落，另两架无人机被以海军的“巴拉克”防空导弹击落，其残骸已坠入地中海。初步调查显示，无人机在飞行过程中未对以方构成真正威胁。

以国防部长甘茨随后发表声明说，以色列时刻准备对威胁其基础设施的活动进行反击。真主党“破坏了黎巴嫩就海上边界达成协议的能力”。

以色列能源部上月宣布一艘天然气钻井船抵达卡里什天然气田，并计划于9月开始作业。黎巴嫩指责以方这艘船进入“争议地区”，并警告以方不要在争议水域采取“侵略行动”。

以色列和黎巴嫩未建立外交关系。两国均坚持一片大约860平方公里的地中海海域属于本国专属经济区。近年勘探发现该争议海域蕴藏丰富天然气资源。2020年10月至2021年5月，在美国调解和联合国主持下，以黎双方就海上边界划分举行了5轮间接谈判。由于在完成划界所要遵循的技术标准上存在分歧，第6轮谈判被无限期推迟。

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