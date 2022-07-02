新华社北京7月2日电 印度政府1日宣布，将上调柴油、汽油和航空煤油的出口税，并向部分石油企业征收“暴利税”，以限制出口、保障国内市场供给。

印度政府当天发布政令，宣布对汽油和航空煤油每升加征6卢比（约合0.5元人民币）出口税，柴油每升加征13卢比（1.1元人民币）。

2011年1月16日，印度首都新德里一家加油站的员工在更新价格。新华社记者李毅刚摄

此外，政府将对因油气价格飙升而获利的石油企业征收“暴利税”，以特别附加消费税形式对每吨原油征收23250卢比（1971.6元人民币）。

不过，这一税种不适用于上一财年（2021年4月至2022年3月）原油产量不足200万桶的小型生产商，以及本财年（2022年4月至2023年3月）内石油企业超额产油的部分。

印度最大私营炼油商信实工业公司是“暴利税”征收对象之一。信实工业公司近来购买大量打折俄罗斯石油，削减国内市场供应量的同时大幅增加出口量，由此大赚一笔。印度政府宣布征收“暴利税”后，这家企业股价一度下挫8.7%。

为扩大国内市场供给，印度政府还颁布一项新规：出口汽油的企业本财年内在国内市场的销油量需要达到本企业出口量的50%；对于出口柴油的企业，这一比例则需达到30%。

根据政令，上述出口限制将不适用于专供出口的石油工厂，例如信实工业公司设于古吉拉特邦贾姆讷格尔的一家大型炼油厂。（李彦南）

(责编：崔译戈、刘洁妍)