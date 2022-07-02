新华社北京7月2日电 美国联邦通信委员会6月30日授权太空探索技术公司“星链”网络连接汽车、船舶、飞机等交通工具。

美国《华尔街日报》报道，这项授权同时覆盖企业和家庭用交通工具。

联邦通信委员会发布上述命令时说，这项授权将拓展“星链”宽带能力范围，以“满足出行客户日益增长的互联网接入需求”。

“星链”旨在通过卫星提供高速互联网连接。《华尔街日报》援引相关数据报道，截至6月，“星链”付费用户超过40万，包括家庭和企业用户。

太空探索技术公司2019年5月23日将首批60颗“星链”卫星送入太空，计划在2019年至2024年间，在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络。2020年5月，这家企业向联邦通信委员会提交第二代“星链”计划实施申请，打算再额外部署3万颗卫星，使总数达到4.2万颗。

美国媒体2月报道，美国国家航空航天局对第二代“星链”计划表示担忧，预期这项计划可能造成近地轨道“严重拥堵”，增加碰撞风险，影响国家航空航天局科研及载人航天任务。

太空探索技术公司的竞争对手同样在加紧布局卫星互联网服务。卫讯公司今年春季说，西南航空公司航班今年秋季将开始使用卫讯提供的无线通信网络系统。

亚马逊公司同样计划发射数以千计卫星，提供卫星互联网服务。

不过，太空探索技术公司“星链”计划能否最终实现尚待观察。把“星链”卫星送上天要用“星舟”重型运载火箭，但后者使用的“猛禽”发动机生产缓慢。企业创始人埃隆·马斯克去年年底警告，如果无法解决“猛禽”制造危机，太空探索技术公司将面临破产风险。（卜晓明）

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