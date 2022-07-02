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中国第20批赴黎维和部队官兵被授予联合国“和平勋章”

2022年07月02日13:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革7月2日电 （记者薛丹）贝鲁特当地时间7月1日，中国第20批赴黎巴嫩维和部队410名官兵被联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）授予联合国“和平勋章”，以表彰他们在任务期内为南黎地区和平稳定作出的突出贡献。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令拉萨罗少将、中国驻黎巴嫩大使钱敏坚、黎巴嫩政府军政代表和联黎部队友军参加授勋仪式。

上午10时许，授勋仪式在位于黎巴嫩南部辛尼亚村的中国维和部队营区进行。拉萨罗检阅维和部队，并为中国维和官兵代表佩戴维和军人的最高荣誉——“和平勋章”。

拉萨罗在讲话中称赞中国维和部队圆满完成了扫雷排爆、建筑施工、医疗保障等任务，为维护黎巴嫩南部和平稳定和人民生活安宁发挥关键作用。他对中国政府一直以来对联黎部队的支持和贡献表达诚挚谢意。

中国第20批赴黎巴嫩维和部队由多功能工兵、建筑工兵、医疗三支分队组成。自2021年8月份部署到任务区以来，多功能工兵分队安全高效清排雷区7599平方米，发现并销毁地雷2122枚，维护蓝桶28个；建筑工兵分队坚持打造中国质量，高标准完成防空掩体构筑、标准围栏搭建等67项工程任务；医疗分队接诊联合国人员及当地民众4000余人次，7次为黎巴嫩当地民众捐赠药品物资17万余元，赢得联黎部队和当地民众的广泛赞誉。

(责编：崔译戈、吴成良)

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