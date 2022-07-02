人民网马德里7月1日电 （记者姜波）2022年联合国海洋大会于6月27日至7月1日在葡萄牙首都里斯本举行。中国政府特使、自然资源部总工程师张占海率团与会。联合国海洋大会是海洋可持续发展领域最重要的国际会议。本次大会由葡萄牙和肯尼亚政府共同主办，主题为“扩大基于科学和创新的海洋行动，促进落实目标14：评估、伙伴关系和解决办法”。

中国代表在全会发言中高度评价本次大会聚焦以科学和创新为基础寻求解决方案，推进联合国2030年可持续发展议程的实施。围绕目标14，阐述了中国政府注重对人与海洋关系的系统认知，注重规划引领和制度保障，注重探索基于生态系统的治理模式和实践路径，注重为海洋可持续发展提供公共产品、促进合作。中国政府愿与世界各国加强合作，携手应对挑战，为全球可持续发展作出新贡献。倡议国际社会进一步深化对海洋生态系统的科学认知，维护生态系统健康和生物多样性；进一步强化海洋领域应对气候变化的有效措施，提高缓解和适应能力；进一步加强对发展中国家特别是小岛屿国家的援助，增强其可持续发展能力；进一步加强全球合作与伙伴关系，强化执行举措和协同行动。

为响应大会对自愿承诺的号召，中国政府提出多项承诺，包括：实施海岸带保护与利用总体规划，确保自然岸线保有率不低于35%，未来五年实施31个海岸带和海洋生态系统保护修复工程；逐步增加海洋卫星遥感公共产品供给，提供多种海洋灾害预警服务；推进海洋能、海水淡化等新兴产业发展；支持实施“全球海洋碳负排放”大科学计划；通过“一带一路”倡议和全球发展倡议持续向发展中国家特别是小岛屿国家提供援助；支持建立全球蓝色伙伴关系合作网络，为联合国“海洋科学促进可持续发展十年”计划贡献中国行动和成果等。

在本次大会上，中国代表团还主办了主题为“促进蓝色伙伴关系，共建可持续未来”的边会，并合作举办“加强科学合作，支撑国家海底区域环境管理计划的制定”“海洋空间规划促进蓝色经济发展：太平洋地区的机遇”等边会活动。

据张占海介绍，目前，我国已与40多个国家和国际组织签署了海洋领域合作文件，建立了20多个不同形式的合作中心、公共服务平台。在“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下，持续向合作方提供海洋调查援助以及海洋空间规划、蓝色经济、海洋监测评估预警、人才培养和培训等方面的技术支持和公共产品。

张占海表示，近年来，我国持续推动落实《“一带一路”建设海上合作设想》，与沿海国家开展全方位、多领域、深层次的双边多边合作，积极发展蓝色伙伴关系。中国充分利用APEC可持续发展中心、东亚海洋合作平台青岛论坛、厦门海洋周、中欧蓝色伙伴关系论坛、中国—东南亚国家海洋合作论坛、中国—小岛屿国家海洋部长圆桌会议、中非海洋科技合作论坛等机制平台，推动建立中国—东盟蓝色经济伙伴关系，启动建设中国—东盟国家海洋科技联合研发中心，不断推进蓝色伙伴关系建设发展。我们还努力帮助发展中国家提高应对气候变化、发展海洋经济、防御海洋灾害的能力，在海洋管理、生态保护、观测预报、标准计量检测、卫星遥感应用等方面提供机制性的培训项目，蓝色伙伴关系持续巩固深化。

张占海表示，未来，中国还将围绕气候变化、绿色发展、数字经济等重点领域，推进与各方的务实合作，多做一些惠及民生的“小而美”项目。一是建设运行联合国全球地理信息知识与创新中心，加快筹建中国—东盟海洋科技联合研发中心、中非卫星遥感应用合作中心、中非海洋科技与蓝色经济合作中心，搭建创新型平台机制，提供知识、技术和公共产品，彰显中国贡献。二是充分发挥现有平台的作用，努力调动国内国际各种资源，创新合作方式，丰富合作手段，扩大在海洋科研、海洋空间规划、海洋生态保护修复、海洋资源开发利用、海洋防灾减灾、海洋管理等领域的务实合作，夯实全球蓝色伙伴关系合作网络，积极引领蓝色伙伴关系发展。将全球滨海论坛打造成为引领生态治理的全球机制性平台，为滨海生态系统保护与可持续发展贡献解决方案，提升领导力，促进共同行动。三是积极响应联合国倡议，制定实施“海洋十年”中国行动框架，发起若干国际大科学计划和项目，提升对海洋的科学认知能力，贡献重大问题的解决方案，丰富可持续发展公共产品，建设运行“海洋十年”协作中心，举办全球性、区域性活动，促进全球发展倡议和“一带一路”建设项目的落地。四是积极回应发展中国家特别是小岛屿国家的迫切需求，主动提供海洋生态保护、绿色水产养殖、防御海洋灾害、空间规划等方面的技术援助，增强其可持续发展能力。充分发挥中国政府海洋奖学金的作用，为广大发展中国家培养海洋人才，壮大蓝色伙伴队伍。

此次会议是联合国第二次举办海洋大会，首次会议于2017年在纽约联合国总部举行。

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