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法国政府发言人：新政府或于下周组建

2022年07月02日11:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月2日电 法国总理府国务秘书兼政府发言人奥利维娅·格雷瓜尔1日说，法国新政府可能在下周初组建。

　　法国新闻频道记者1日问及法国新政府是否会在下周初，即4日或5日组建，格雷瓜尔给出肯定答复，说“可以预期那将发生”。

　　两名政府人士告诉路透社记者，法国新政府或于4日组建，财政部长等重要职位将不会变动。另据卢森堡广播电视台报道，新政府中将包括至少4名新部长。

这是5月7日在法国巴黎爱丽舍宫拍摄的总统就职典礼现场。新华社记者高静摄

　　法国国民议会选举第二轮投票6月19日举行，总统埃马纽埃尔·马克龙所属中间派联盟未能获得国民议会绝对多数席位。3名政府部长及马克龙的2名盟友在选举中失利，令马克龙阵营受重创。马克龙近期多次与反对党磋商并呼吁后者“妥协”，遭反对党冷待。

这是5月7日，伊丽莎白·博尔内抵达巴黎爱丽舍宫出席法国总统就职典礼。新华社记者高静摄

　　马克龙阵营选举失利后，总理伊丽莎白·博尔内曾递交辞呈，遭马克龙拒绝。卢森堡广播电视台报道，博尔内预计将于6日在国民议会发表演讲，阐述新政府的施政纲领。（包雪琳）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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