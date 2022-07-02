新华社北京7月1日电（樊曦、徐皓冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，北京时间7月1日，中老铁路万象南站换装场正式建成投用，首批跨境集装箱货物在此完成标准轨与米轨间换装后，驶向泰国林查班港。这标志着中老泰铁路实现互联互通，陆海联运国际物流通道更加便捷畅通。

这是7月1日在老挝万象中老铁路万象南站换装场拍摄的进行换装的中泰跨境集装箱。新华社发（凯乔 摄）

据国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路采用国际标准轨，轨距为1435毫米，泰国铁路采用米轨，轨距为1000毫米，两种铁路货物运输的互联互通需要进行换装作业，即将货物从一种轨距的车辆卸下装到另一轨距的车辆上。此次建成投用的万象南站换装场北向连接中老铁路万象南站货场，南向连接既有老挝米轨铁路塔纳棱站，由老中铁路有限公司投资建设。站内设置标准轨换装线1条、米轨换装线2条，在此可进行标准轨与米轨铁路间货物换装作业。该场可一次同时换装25辆泰国米轨铁路货车，年换装作业能力约80万吨。

这是7月1日在老挝万象中老铁路万象南站换装场拍摄的进行换装的中泰跨境集装箱。新华社发（凯乔 摄）

该负责人表示，万象南站换装场建成后，中老泰铁路实现互联互通，中老铁路跨境货物列车，向北可通达中国成都城厢、重庆团结村、西安新筑等各物流集散中心，并与中欧班列相衔接，向南可经老泰间米轨铁路通达泰国首都曼谷和林查班港，陆海联运国际物流通道将更加便捷畅通。

这是7月1日在老挝万象拍摄的中老铁路万象南站换装场所在的塔纳楞陆港（航拍照片）。新华社发（凯乔 摄）

据介绍，万象南站换装场的建成投用，将进一步增强中老铁路辐射带动作用，提升中国与东盟国家间的国际联运效率，降低跨境物流成本，从中国昆明到泰国林查班港间的运输时间比汽车换装倒运缩短1天左右，运输成本减少20%以上，预计每年可吸引泰国30万吨以上的农副产品、橡胶等跨境货物通过中老铁路运往中国，将为中老经济走廊、中国—东盟命运共同体建设提供可靠运力支撑。

来自国铁集团的统计显示，中老铁路开通运营以来，客货运输呈现量质齐升态势，截至6月30日，累计发送旅客400万人次，其中老挝段发送52万人次；累计发送货物494万吨，其中跨境货物82万吨。

(责编：崔译戈、刘洁妍)