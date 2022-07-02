新华社德黑兰7月1日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬1日说，恢复履行伊朗核问题全面协议谈判的成功在于美国采取现实做法，以及伊朗得到经济利益方面的保证。

阿卜杜拉希扬1日在社交媒体上说，如果美国采取现实做法，并且伊朗得到能够获得充分经济利益的持久保证，谈判会取得成果。伊朗谈判代表将继续为解除对伊制裁进行合理和积极的谈判。

另据伊朗总统网站消息，伊朗总统莱希6月30日与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆通电话时表示，伊朗认为单边制裁是残酷、非法和不公正的，决心捍卫自己的权利。“所有努力的目的都应该是解除制裁，并就此提供必要的保证”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月28日至29日，在欧盟的协调下，伊朗和美国在卡塔尔首都多哈举行了为期两天的间接谈判。

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