新华社布拉格7月1日电（记者邓耀敏）捷克1日接替法国开始担任为期半年的欧盟轮值主席国。

当天，欧盟委员会主席冯德莱恩率团访问捷克，与捷克就其接任轮值主席国后相关工作计划和近期亟待解决的问题进行讨论。冯德莱恩会后在与捷克总理菲亚拉联合举行的记者会上表示，期待捷克担任轮值主席国期间能够推进欧盟在能源、气候变化、数字化等领域的相关计划。

菲亚拉说，捷克将与欧盟委员会一起应对当前最重要的能源问题，提高能源安全和可及性。他呼吁欧盟国家协调一致，共同推进能源政策，以尽快解决当前危机。

捷克此前公布轮值主席国工作计划，将应对难民危机和帮助乌克兰重建、保障能源安全、加强防务、提高欧洲经济韧性等作为其担任轮值主席国期间的工作重点。

6月30日，欧洲理事会主席米歇尔到访捷克首都布拉格。他在与菲亚拉会晤后表示，捷克接任欧盟轮值主席国正值欧洲处于转折点，欧盟正面临俄乌冲突、能源安全、经济复苏等多方面挑战。他宣布10月初将在布拉格举行欧盟领导人非正式会议。

捷克2004年加入欧盟，曾于2009年上半年首次担任欧盟轮值主席国。

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