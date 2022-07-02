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马耳他举办第十三届“想象中国”儿童绘画比赛颁奖暨作品展

2022年07月02日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔7月1日电（记者陈文仙）以“神秘西藏 扎西德勒”为主题的马耳他第十三届“想象中国”儿童绘画比赛颁奖仪式暨优秀作品展，7月1日在位于首都瓦莱塔的马耳他中国文化中心举办，共有39幅优秀作品参加此次展览。展览将持续到8月30日。

　　本届比赛于2021年3月启动，共收到来自马耳他18所学校的127幅参赛作品。各参赛学校的艺术老师带领学生们在课堂上观摩、欣赏来自中国西藏的文旅风情，启发灵感，创作绘画。

　　马耳他教育部长克利夫顿·格里马在当天的活动中说，“想象中国”儿童绘画比赛是马中文化交流合作的一个长期品牌，为孩子们创造了一个了解中国和中国文化、展示艺术天赋的绝佳平台。

　　中国驻马耳他大使于敦海表示，今年适逢中马建交50周年，此次绘画比赛第一次聚焦中国特定省区，表明比赛活动以及双边友谊的深入。他鼓励大家做中马友谊的使者，推动两国世代友好和共同繁荣发展。

　　“想象中国”儿童绘画比赛由马耳他教育部、马耳他中国文化中心联合主办，旨在增进马耳他年轻一代对中国和中国文化的了解，激发他们的想象力，描绘中国美丽多样的景观。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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