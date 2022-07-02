何塞·路易斯·希奥哈

阿根廷希望与金砖国家建立更深入、更坚实的合作关系，期待成为金砖国家的正式一员

金砖国家是广大新兴市场和发展中国家的重要代表。多年来，金砖国家共同努力，在多边平台就新兴市场和发展中国家共同关心的重大问题发声，坚定维护新兴市场和发展中国家共同利益，引领新兴市场和发展中国家团结合作。中国提出“金砖+”合作模式并积极推动“金砖+”合作，有助于阿根廷等新兴市场和发展中国家更有效地参与金砖合作。

当前，新冠肺炎疫情仍然威胁着各国人民健康，世界经济发展面临严峻挑战。中国最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响，积极推动金砖国家团结抗疫，为完善全球疾病预防控制体系提供金砖方案，为维护全球公共卫生安全发挥金砖作用。来自中国的新冠疫苗在阿根廷开展三期临床试验并大规模接种，为中国疫苗在全球多国获批紧急使用，以及被世界卫生组织列入紧急使用清单提供了关键证据。

疫情对全球减贫进程造成严重影响，加强国际减贫合作的重要性更加凸显。中国成功实现数亿人脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，为世界减贫事业作出巨大贡献。阿根廷将消除贫困作为推动社会全面发展的关键，正努力探索符合自身发展特点的减贫道路，近年来也在不断拓展同中国以及其他金砖国家在减贫方面的经验交流和友好合作。在应对各类共同挑战的过程中，加强国际交流互鉴有助于找到有效方案。

我曾任阿根廷正义党主席。阿根廷正义党与中国共产党在很多国际和地区问题上立场相似，社会正义是我们共同追求的目标。当今世界，有的国家不愿意看到新兴市场和发展中国家参与到全球治理中来，将新兴市场和发展中国家的崛起视作威胁，各种单边制裁和“长臂管辖”阻碍包括拉美国家在内的广大新兴市场和发展中国家的发展。金砖国家都是新兴市场和发展中大国，应通过“金砖+”等机制放大新兴市场和发展中国家的声音，推动营造一个更加公平公正、和平安宁的国际环境。

金砖国家致力于平衡、全面落实联合国2030年可持续发展议程。中国提出全球发展倡议，倡导加强全球发展合作，并始终强调建设开放型世界经济。阿根廷是地区大国，也是二十国集团等多个重要国际多边机制的成员，始终主张建立更加稳定的全球治理体系。阿根廷希望与金砖国家建立更深入、更坚实的合作关系，期待成为金砖国家的正式一员，为维护多边主义发挥更大作用，为推动全球发展贡献更多力量。

（作者为阿根廷众议院第二副议长）

《 人民日报 》（ 2022年07月02日 05 版）

(责编：袁勃、杨光宇)