本报记者 戴楷然

从埃及首都开罗出发，驱车向东约50公里，只见一片平漠之中，20座高层建筑拔地而起。这里，就是中企承建的埃及新行政首都中央商务区。

中央商务区项目是中埃两国共建“一带一路”重点项目，也是中国企业迄今在埃投资的最大项目。其中，高达385.8米的标志塔是中央商务区项目的核心。这座集办公、酒店、商业、观光等功能于一体的超高层建筑，建成后将成为非洲第一高楼。埃及总理穆斯塔法·马德布利称之为“埃及的新金字塔”。

标志塔的总工程师，是来自中国建筑旗下中建八局海外公司的田伟。2018年8月，36岁的田伟来到埃及，参与标志塔的设计建造工作。“标志塔就像中央商务区这顶皇冠上的明珠。作为总工程师，我时刻提醒自己，要竭尽所能优化每一项设计，利用专业知识努力打造‘中国建造’的样板工程。”田伟说。

田伟带领的团队由100多人组成，平均年龄不到35岁。虽然年轻，但他们都有着扎实的专业功底和丰富的项目经验，“只要大家集聚智慧，协同合作，标志塔项目就一定能够顺利完成。”田伟鼓励大家说。

就任总工程师第二天，田伟便出席了埃方监理公司召开的标志塔设计研讨会。面对监理公司提出的各种诉求，田伟和同事们勘察场地，彻夜分析研究图纸、报表。3天时间内，经过多次论证和建模分析，田伟和团队在原有的设计基础上提出了18项优化方案。这些优化方案不仅切实提升了施工质量，还大大缩短了工期。

“在沙漠地带打造超高层建筑，结构安全是项目团队考虑的首要因素。”田伟表示，为了准确测定标志塔地下岩石的基础承载力，他带领团队自行设计试验装置，在埃及首次实施400吨级的岩石平板试验。“通过试验，标志塔的基础设计更加牢固、安全。而且我们优化了标志塔浇筑方案，进一步增强结构的稳定性和安全性。”田伟还努力将绿色环保理念引入标志塔建造过程，“当地属于沙漠气候，光照强度高，我们在幕墙设计中选用保温、隔热性能更好的中空玻璃，有效降低建筑能耗。”田伟介绍。

与埃方监理公司进行必要的沟通协调，也是田伟工作的重要内容。每次项目论证会上，田伟都会耐心细致地向埃方监理人员讲解标志塔工程采用的新理念、新技术。经过他的讲解，埃方同行对中方团队的建造理念、施工工艺有了更全面的了解，并表示由衷的赞许。“田先生低调、谦虚，每次来现场，都能看到他拿着厚厚一摞图纸，一丝不苟地与施工团队沟通细节。工地有时风沙大，他也不在乎。他就是我们中的一员。”埃方驻场监理尤瑟里说。“通过我们的努力，更多埃及同行了解到中国建造技术的水平，这让我感到特别自豪。”田伟说。

工作之余，田伟也没闲着。2020年春节前夕，中国境外首所“鲁班学院”在中央商务区项目现场正式开课。课堂上，中方工程师为当地员工讲解安全管理知识、进行技能培训。田伟表示，“‘鲁班学院’不仅能提高埃方员工的技能水平，也能帮助他们更好地了解中国。”田伟还邀请开罗大学建筑工程学院师生来项目现场参观，向他们介绍中央商务区项目设计中采用的超高层建筑建造技术，推动两国建筑业交流。

目前，标志塔已完成主体核心筒和外框钢结构封顶，进入收尾阶段。“标志塔项目即将完工，我既收获了满满的成就感，也对未来充满期待。”田伟表示，他会继续钻研业务，服务更多海外建设项目，交出更多令人满意的方案。“随着越来越多国家参与共建‘一带一路’，我也希望带动更多年轻人积极参与海外项目管理，在共建‘一带一路’平台上展现中国青年风采。”

《 人民日报 》（ 2022年07月01日 17 版）

(责编：袁勃、杨光宇)