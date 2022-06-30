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外交部：美方应立即放开扼住阿富汗人民喉咙的双手

2022年06月30日21:08 | 来源：新华网
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　　外交部发言人赵立坚6月30日再次敦促美方立即放开扼住阿富汗人民喉咙的双手。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，中国空军运-20抵达喀布尔机场，为阿富汗人民送去赈灾物资。有网友联想到去年8月，美军C-17运输机在喀布尔机场强行起飞撤离，造成至少2名阿平民坠亡。两个画面形成了鲜明对比。发言人对此有何评论？

　　“我也注意到有评论说，同样的机场，两架飞机，一架带走生命，一架送去希望。”赵立坚说，阿富汗地震发生后，中方尽己所能、急人所急，第一时间决定向阿富汗灾区提供5000万元人民币的紧急人道主义援助，是对阿富汗援助最多、最实、最快的。截至29日，共有3批抗震救灾物资运抵阿富汗，中方正同阿富汗临时政府密切协调，确保救灾物资第一时间送到灾民手中，帮助阿富汗人民渡过难关。

　　赵立坚表示，美国是当前阿富汗人道主义灾难的始作俑者，对阿人民遭受的连年战乱、贫困饥苦负有直接责任。阿富汗被美国入侵20年间，3万多平民被夺去生命，1100万人沦为难民。美国甚至在入侵阿富汗期间默许、支持、参与阿富汗毒品生产和贸易，导致阿罂粟种植面积和鸦片生产量远超美国入侵前水平，滋长了阿富汗国内毒品的泛滥，严重危害民众身体健康。

　　“更令人愤慨的是，美方在未经阿富汗人民允许的情况下，强行冻结阿富汗人民的70亿美元救命钱，令阿富汗人民的苦难雪上加霜。美方这一恶行天理难容。”他说。

　　赵立坚说，在天灾人祸面前，美方应该立即放开扼住阿富汗人民喉咙的双手，尽快归还阿富汗的国家财产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，缓解阿富汗当前的人道危机。（记者成欣）

(责编：崔越、杨牧)

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