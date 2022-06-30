总台央视记者：6月29日，北约马德里峰会出台新“战略概念”文件，文件首次提及中国，强调中国对北约价值观、利益和安全造成挑战，并对中国国防建设、经济政策、技术发展等领域多加指责，同时表示要保持对华建设性接触。峰会还首次邀请日本、韩国等亚太国家领导人参会。中方对此有何评论？

赵立坚：北约所谓的新“战略概念”文件罔顾事实、颠倒黑白，顽固坚持对华“系统性挑战”的错误定位，抹黑中国对外政策，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四，鼓动对抗对立，充满冷战思维和意识形态偏见。中方对此严重关切并坚决反对。

众所周知，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国从来没有侵略过任何国家，从来不搞代理人战争，也不参加或者组建任何军事集团。中国坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”，提出并践行全球发展倡议、全球安全倡议，为国际社会解决和平发展等重大问题提供了大量公共产品。全世界人民都清楚，中国是世界和平发展的大好机遇，而不是北约臆想出来的什么“系统性挑战”。

相比而言，北约才是世界安全稳定的“系统性挑战”。北约宣称自身是区域性、防御性组织，实际上却不断突破地域和领域，到处发动战争、杀害无辜平民，双手沾满了世界人民的鲜血。中国人民不会忘记23年前以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆的罪行。现在北约又把触角伸向亚太，妄图输出冷战思维，复制阵营对抗。亚太是和平稳定的高地、合作发展的热土，任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将遭到中国人民和亚太国家人民的共同反对，注定不会得逞。

我们要正告北约，渲染、炒作所谓“中国威胁”完全是徒劳的。北约应立即停止针对中方的无端指责和挑衅言论，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法，放弃搞乱欧洲、搞乱亚太的危险行径。他们应该做的是为欧洲和世界安全稳定做些好事。

深圳卫视记者：日前，美国国内围绕女性堕胎权的争论引发国际社会广泛关注。报道认为有关事件标志着美国妇女人权状况的历史性倒退。联合国人权事务高专巴切莱特以及英法加等国都对此予以谴责。中方对此有何评论？

赵立坚：妇女权利是基本人权的重要组成部分，针对女性的性别歧视是美国长期无法掩盖的人权恶疾。美国至今仍未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》这一联合国核心人权公约。美国妇女长期遭受系统、广泛、制度性歧视。近年民调显示，仍有75%的美国人认为国家需在实现性别平等方面作出更多努力。

在经济就业领域，美国民权同盟指出，美国女性工资仅为男性的78%，其中黑人女性和拉丁裔女性的工资仅为白人男性的64%和54%。新冠肺炎疫情期间，美国许多企业大规模裁员，女性员工失业率激增。仅2020年2月至5月，就有1150万美国女性失去工作。美国还是经合组织国家中唯一在联邦层面不保证为职工提供任何带薪产假、陪产假或育儿假的国家。据估计，仅有60%的美国职工可以真正享受联邦所规定的最长12周的无薪产假。

在人身安全领域，美国目前是所有发达国家中孕产妇死亡率最高的国家，其中黑人女性死于生育相关原因的可能性比白人女性高243%。据美国家庭暴力研究所统计，美国家庭暴力受害者85%为女性，每年有530万女性受到虐待，千余名女性因家庭暴力而死亡。此外，美国女性在工作场所遭遇性别歧视、性骚扰甚至性侵犯的现象相当普遍，且美国法律在这方面对女性权益的保护并不健全。直到1991年，国会对《民权法案》进行修订，原告才能以性骚扰为由寻求金钱赔偿。

美国国内妇女权利状况再次表明，美国根本没有权利自诩“人权卫士”。美方在对别国指手画脚前应该首先采取切实有效措施，充分尊重和保护自己国内女性的基本人权和正当权益。

澳亚卫视记者：据报道，印度考虑在有争议的查谟-克什米尔地区召开2023年二十国集团峰会的部分活动。巴基斯坦外交部发表声明表示反对。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关消息。中方在克什米尔问题上的立场是一贯的、明确的。这一问题是印巴两国间的历史遗留问题，应根据《联合国宪章》、安理会决议和有关双边协定规定，以和平方式妥善解决。有关方面应避免单边行动造成局势复杂化，应通过对话协商解决有关争议，维护地区和平稳定。

二十国集团是国际经济金融合作的主要论坛。我们呼吁各主要经济体聚焦世界经济稳定复苏，避免相关合作政治化，为完善全球经济治理作出积极贡献。

新华社记者：据报道，中国首批紧急粮食援助日前运抵斯里兰卡。发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：6月28日，中国紧急人道主义援助斯里兰卡的首批粮食，即1000吨大米抵达科伦坡国际集装箱码头。中国驻斯里兰卡大使和斯方官员前往码头迎接并出席交接仪式。斯方感谢中方在斯危难之际伸出援手，表示患难见真情。中方援助再次彰显中斯友谊源远流长，历久弥坚，斯政府及人民对此将铭记在心。

作为传统友好邻邦，中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，对此感同身受。我们也一直在力所能及的范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助。今年4月至5月间，中国政府宣布向斯提供共计5亿元人民币紧急人道主义援助。这是斯里兰卡经济民生危机爆发以来接受的最大一笔无偿援助。中国地方政府、企业、红十字会等纷纷施以援手，向斯人民提供多批次、多元化、惠民生的救助。中方承诺将向斯里兰卡提供粮食援助共1万吨大米。这能为斯全国9个省份、7900所学校、110万学生提供长达半年的学生餐支持。

中方愿继续同斯方一道，携手应对风险挑战，帮助斯方克服当前困难。

巴通社记者：6月29日，巴基斯坦卡洛特水电站全面投入商业运营。你能否进一步介绍情况？发言人对此有何评论？

赵立坚：我对卡洛特水电站项目投入正式商业运营表示祝贺。

卡洛特水电站项目是中巴经济走廊能源合作优先实施项目，也是走廊框架下首个大型水电站投资项目。该项目曾被写入中巴两国政府联合声明。中巴两国建设者们克服一系列困难和挑战，历时7年时间建设才完成这一项目。卡洛特水电站总装机72万千瓦，年平均发电量32亿千瓦时。它不仅将满足当地约500万人口的用电需求，有效缓解巴基斯坦电力短缺问题，还将进一步优化巴基斯坦能源结构，预计每年可节约标准煤140万吨，减少二氧化碳排放约350万吨。在推动巴基斯坦能源建设和经济社会发展的同时，该项目还将助力全球“碳中和”，为应对全球气候变化作出新的贡献。

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目和两国全方位务实合作重要平台，秉持绿色、开放、廉洁理念，致力于实现可持续、惠民生、高标准的目标。自启动以来，中巴经济走廊框架下各领域合作都取得了丰硕成果。中方愿同巴方一道，赓续传统友谊，深化全方位务实合作，推动走廊建设持续开花、结果，让双边关系、民心交流和两国经济社会发展不断迈上新台阶。

凤凰卫视记者：29日，英国首相约翰逊称，西方国家如不出席二十国集团峰会，就会把宣传机会拱手相让，使中俄两国主导峰会。请问中方有何回应？

赵立坚：二十国集团作为国际经济合作主要论坛，主要讨论全球经济金融领域重点问题，在引领全球抗疫、完善全球经济治理、推动世界经济稳定复苏等方面负有重要责任。各方应该做的是聚焦深化团结合作，而不是鼓吹分裂对抗。

我要强调的是，在当前疫情反复延宕、世界经济复苏乏力的形势下，二十国集团应践行真正的多边主义，求同存异，凝聚共识，合力应对共同挑战。企图把封闭排他的“小圈子”政治引入二十国集团机制不得人心。中方愿同各方一道，共同推动二十国集团峰会取得成功。

日本《东京新闻》记者：有关北约峰会的问题。土耳其这次同意支持芬兰和瑞典加入北约。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。关于北约，近期中方已经多次表明立场。在欧洲安全问题上，中方立场是一贯的、明确的。我们希望各方本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理关切基础上，通过对话谈判，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建起均衡、有效、可持续的地区安全架构，只有这样才能真正实现欧洲的长治久安。

韩联社记者：也是有关北约峰会的问题。据报道，29日，韩国等亚太国家领导人出席了在马德里举行的北约峰会。请问中方对此持何立场？

赵立坚：刚才我已经就北约峰会阐述了中方的立场。我想再次强调的是，国家间发展关系应当有利于世界和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。中方会密切关注北约相关动向，对损害中方利益的情况，不会坐视不管。

我想强调，韩国是亚洲重要国家，同中国互为重要合作伙伴，拥有广泛共同利益。中方愿同韩方共同努力，推动双边关系向前发展，共同致力于维护和促进亚洲的和平、稳定与发展。

《环球时报》记者：近日，中国空军运-20抵达喀布尔机场，为阿富汗人民送去赈灾物资。有网友联想到去年8月，美军C-17运输机在喀布尔机场强行起飞撤离，造成至少2名阿平民坠亡。两个画面形成了鲜明对比。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。我也同时注意到有评论说，同样是在喀布尔机场，两架飞机，一架带走生命，一架送去希望。阿富汗地震发生后，中方尽己所能、急人所急，第一时间决定向阿富汗灾区提供5000万元人民币的紧急人道主义援助，是对阿富汗援助最多、最实、最快的国家之一。截至29日，共有3批抗震救灾物资运抵阿富汗。中方正同阿富汗临时政府密切协调，确保救灾物资第一时间运到灾民手中，帮助阿富汗人民渡过难关。

美国是当前阿富汗人道主义灾难的始作俑者，对阿人民遭受的连年战乱、贫困饥苦负有直接责任。阿富汗被美国入侵20年间，3万多平民被夺去生命，1100万人沦为难民。美国甚至在入侵阿富汗期间默许、支持、参与阿富汗毒品生产和贸易，导致阿富汗罂粟种植面积和鸦片生产量远超美国入侵前水平，滋长了阿富汗国内毒品的泛滥，严重危害民众身体健康。更令人愤慨的是，美方在未经阿富汗人民允许的情况下，强行冻结阿富汗人民的70亿美元救命钱，令阿富汗人民的苦难雪上加霜。美方这一恶行天理难容。

在天灾人祸面前，美方应该立即放开扼住阿富汗人民喉咙的双手，尽快归还阿富汗的国家财产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害，缓解阿富汗当前的人道危机。

彭博社记者：近期的一份报告显示，亲中国的特工在社交媒体上伪装成担忧的当地居民，试图引发对美国和加拿大开设稀土矿的抗议活动。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的所谓报告再次凸显了根深蒂固的意识形态偏见和双重标准。我想说的是，中方一直是虚假信息攻势的受害者。到底是谁在制造和传播虚假信息，国际社会自有公论。从新疆存在“种族灭绝”到“武汉病毒”，从中国搞“黑客攻击”到“海外军事基地”，中国被泼了太多的“脏水”。单就乌克兰问题来说，冲突爆发以来，对中国的虚假信息攻击也是一刻未停。你刚才提到了社交媒体。在这些社交平台上，充斥着大量抹黑中国、歪曲事实的谣言谎言。那些散播这类信息的账号究竟又有多少是“虚假账号”呢？

《北京日报》记者：据报道，美国退役军事情报官斯科特·本内特表示，联合国应基于俄罗斯收集的证据，对在乌克兰运行实验室并制造生物武器的研发者开设国际法庭。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我们看到越来越多、包括美国内部人士对美国在全球各地开展的生物军事活动提出质疑。正如我一再强调的，美国是开展生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的国家。国际社会对美国在世界各地开展的生物军事活动早有严重关切。

“以核查确保遵约”是国际共识，生物安全领域不应成为例外。作为《禁止生物武器公约》的存约国之一，美国理应就此作出表率。我们再次敦促美方本着负责任的态度，尽快对其在乌克兰等地的生物军事活动作出令人信服的澄清，而不是避重就轻、欲盖弥彰。美国自证清白的最好办法就是敞开大门，接受国际社会的检查。

今年年底将召开《禁止生物武器公约》第九次审议大会。美方应以此为契机改弦更张，停止独家反对建立公约核查机制的顽固立场，真真切切为生物安全全球治理作出实质贡献。这将有助于恢复国际社会对美国遵约的信心，也将有助于提升全球生物安全水平。

湖北广电记者：日前，国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）和360公司发布报告披露，中国多家科研机构曾遭到美国国家安全局一款漏洞攻击武器平台“酸狐狸”的网络攻击。该报告还指出，美国国家安全局曾在至少上百个中国国内的重要信息系统植入木马程序，时至今日，多个木马程序仍在运行并向美国国家安全局传送情报。中方对此有何评论？

赵立坚：我们谴责美国政府此类恶意网络活动，要求美方作出解释，并立即停止这种不负责任的行为。

美国是名副其实的黑客帝国、窃听帝国、窃密帝国。在网络窃密问题上，美国早已是众所周知的惯犯。中国国家互联网应急中心网站去年发布的报告就显示，2020年中国捕获计算机恶意程序样本数量超过4200万个，其中境外恶意程序主要来自美国，占比达53.1%。除了竞争对手和盟友国家，美国搞网络窃密对自己国内的民众也不放过。美国国家情报总监办公室今年4月发布的年度报告显示，过去一年，美国联邦调查局在没有搜查令的情况下，对美国民众的电子数据进行了多达340万次的搜查。

值得注意的是，报告还披露了英国政府通信总部（GCHQ）与美政府协调配合，共同开展相关网络攻击和窃密等活动。这表明，美及其核心盟友已成为全球“网络窃密轴心”。本月，信息安全新媒体“安在”的报告披露，美国国家安全局在30天内就远程窃取了970亿条全球互联网数据和1240亿条电话记录，涉及各国大量公民个人隐私。面对国际社会的质疑和反对，美国非但没有收敛大规模网络窃密的行为，反而不断扩充网络活动方面的国防预算，增编网络部队，举办各类国际网络战演习。

总台央广记者：据报道，29日，伊朗同美国在多哈就恢复伊核协议进程的“间接谈判”未取得成果。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。中方一贯认为，外交谈判是解决伊核问题的唯一正确方式，维护全面协议符合国际社会的共同利益。

我们希望有关各方加大外交努力，早日就解决未决问题达成共识，为恢复完整履行全面协议扫清障碍。美方作为当前伊核危机的始作俑者，理应彻底纠正错误，积极回应伊方合理关切，推动恢复履约谈判尽早取得成果。

英国广播公司记者：你刚才说美国参与了阿富汗的毒品生产。这是什么意思？你是说美国军队参与鸦片生产吗？

赵立坚：如果你对这个问题感兴趣，我们可以多找一些材料，好好讲一讲美国军队在阿富汗所犯过的罪行。

澳亚卫视记者：据报道，英国外交大臣特拉斯29日称，北约必须向中国明确表示，“入侵台湾”将是“灾难性的误判”。中方对此有何评论？

赵立坚：近期英方个别高官反复炒作涉台问题，中方已经提出严正交涉。我要再次强调，台湾问题是中国内政，任何外部势力无权干涉，这是国际关系基本准则。中方坚持“和平统一、一国两制”的方针政策，将尽一切努力争取和平统一前景，但对于“台独”分裂行径，绝不会坐视不管。英方有关表态缺乏基本常识，自以为是，令人惊讶。

印度报业托拉斯记者：关于你刚才提到的在克什米尔举行的二十国集团峰会部分活动，请问中方是否会出席？如果中国认为这个争议地区是个问题，为什么要在这里规划和实施中巴经济走廊呢？

赵立坚：我刚才已经就克什米尔问题和二十国集团峰会充分表明了中方立场。

你所说的是完全不同性质的问题。中国在巴基斯坦开展了一些帮助巴经济发展和有利于社会民生的项目，这些项目中有的位于巴控克什米尔地区。中方有关企业开展相关项目，主要目的是帮助当地发展经济，改善民生。这丝毫不影响中国在克什米尔问题上的立场。

印度报业托拉斯记者：请问中方是否会出席在克什米尔举行的二十国集团峰会部分活动？

赵立坚：我刚才阐明了中方有关立场。至于中方是否出席，我们会予以研究。

英国广播公司记者：英国外交大臣在北约峰会上说，“自由世界”合力帮助确保台湾有防卫能力十分重要。中方对此有何回应？

赵立坚：刚才我已经非常清楚地表明了中方立场。中方已经向英方就特拉斯外交大臣涉台言论提出了严正交涉。她的有关表态缺乏基本常识，自以为是，令人惊讶。我们希望她以后不要再发表这样不负责任的言论。

西班牙《阿贝赛报》记者：皮尤研究中心昨天公布了对19个发达国家的年度调查。结果显示，过去几年，在大多数受访国家，对中国的负面看法不断增加，并保持在历史最高点。外交部对此有何评论？?

赵立坚：我们一般不对特定的民调结果进行评论。我可以告诉你的是，一段时间以来，反华势力散播了太多针对中国的谎言谣言、虚假信息。这严重误导和蒙蔽了有关国家的民众。

我们希望有关国家民众能够擦亮他们的眼睛，明辨是非，基于事实作出独立的判断。也希望有关媒体和机构能够发挥积极和建设性作用。

新中国成立以来，中国在经济发展等各个领域，包括人权事业都取得了举世瞩目的巨大成就。这是任何不带偏见的人士都不能否认的。我们愿意继续秉持开放欢迎态度，积极促进同各国的人文交流，加强民心互通。

英国广播公司记者：英国外交大臣还称，西方需要吸取的教训是，不要在战略上过度依赖中国，以确保有强有力的替代方案。中国政府是否担心此类言论会造成经济影响？

赵立坚：我还没有看到她相关言论的报道。中方曾多次阐述关于产业链供应链的立场。如果她发表的言论像你说的那样，我们认为用意识形态、“小圈子”人为割裂世界产业链、供应链、价值链不符合市场原则，是不科学的，也是不可能得逞的。

路透社记者：这几天我们注意到，中国政府部门已经放松了疫情防控措施。这受到了一些外国商业游说团体的欢迎。但他们中的许多人指出，由于各种严格的航班限制，进入中国的国际航班仍然只占很小的一部分。中方是否计划放宽国际航班管制，让更多航班进入中国？

赵立坚：中国一直根据防疫形势更新调整相关政策措施。我们相信，随着中国国内疫情好转，相关国际航班会逐步增加和恢复。

(责编：崔越、杨牧)