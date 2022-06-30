新华社华盛顿6月29日电美国国家公路交通安全管理局局长史蒂文·克利夫29日表示，该机构正调查近一年来近400起涉及自动驾驶汽车的车祸，以深入了解自动驾驶汽车技术带来的风险，在此基础上制定相关法规来保护司机、乘客和行人。

克利夫当天接受媒体采访时说，目前美国没有直接涵盖自动驾驶车辆或具有部分自动化驾驶辅助系统车辆的联邦法规，在制定新的联邦标准之前，美国家公路交通安全管理局希望更好地了解新技术的运行情况。

他说，国家公路交通安全管理局正在评估汽车制造商和科技公司报告的汽车碰撞数据。该机构日前公布了2021年7月至2022年5月的相关数据，涉及自动驾驶汽车的车祸有近400起。

克利夫还说，该机构正在制定自动紧急制动系统性能标准，计划将这个标准应用于所有新的载客车辆和重型卡车。相关制动系统可以识别行人、其他车辆和障碍物，并让汽车停下来，这有助于减少美国不断上升的交通死亡人数。

据美国家公路交通安全管理局估计，去年有近4.3万人在美国道路上丧生，为最近16年来的最高数字。

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