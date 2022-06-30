项目全景。中能建集团供图

人民网安卡拉6月30日电 （记者沈钧）6月28日，中能建建筑集团承建的土耳其胡努特鲁电厂1号机组顺利投运，项目总装机容量1320兆瓦，同步建设烟气脱硫和SCR脱硝装置，排放优于欧盟标准。项目建成后，每年可为土耳其供应电力90亿千瓦时，成为土耳其最稳定的能源保障。同时，工程主机及主要辅机均选用国产设备，国产设备供货率超90%，实现了中国设计、标准、设备、技术、管理和服务的全面“走出去”。

精心施工，传递中国技术

土耳其胡努特鲁电厂是“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目。项目部以打造“高可靠性、高性能指标、高环保水平”机组性能指标为目标，将精细化管理贯穿始终。

汽轮机是整个电厂的“心脏”，安装速度和标准决定了机组的长周期安全稳定运行。在疫情蔓延全球，设备资源到位滞后、安装人员短缺的不利因素下，项目部热动负责人与土方细致对接，双方针对汽轮机施工中的关键环节——超高压缸、高压缸、中压缸的吊装进行了细致对接。运用中国先进的安装技术，汽轮机核心装置转子的轴震被控制在50-70微米以内，保证了安装后的汽轮机质量过硬，十年不需要检修。

对首次参与中国工程建设的土籍技术员欧兹戴来说，这是一次全新的体验。“中国工艺先进，我要多学多看，尽快提升自己的水平。”面对制度、工艺及标准上的差异，欧兹戴与项目部技术人员进行“头脑风暴”，技术标准和管理理念的碰撞打破了中土技术员最初各自为战的局面。中国标准也在一次次实践中成功被土方员工接纳，双方在符合土耳其电力标准的基础上达成了技术和工序的共识。

攻坚克难，彰显中国精神

项目开工仅4个月，疫情暴发导致航班熔断，作业人员紧缺与设备到货推迟等不利因素接踵而至。海外建设者把责任担当扛在肩上，逆行坚守在海外一线。有人毅然决然的取消回国机票，成为一个人的部门；有人告别家人，转身踏上返回土耳其的包机，一待就是两年；有人主动请缨，到项目最难最苦的作业面上，成为每日微信步数“霸榜者”；有人化身“外卖小哥”“快递小哥”，在疫情下成为最美的志愿者。

众人拾柴火焰高，1号机组锅炉水压、厂用受电、汽机扣缸、锅炉酸洗、点火冲管、并网均一次成功，建设者肩披猎猎海风，头顶似火骄阳，风餐露宿，栉风沐雨，在异国他乡用实际作为助力“一带一路”建设。

保护生态，服务当地民生

项目所在地位于地中海东北角的伊斯肯德伦海湾，是濒危物种绿海龟及易危物种蠵龟的产卵繁殖区。当地村民一度担心电厂建设影响海龟生存。但项目员工很快便打消了他们的顾虑，搭建横跨沙滩的栈桥、减少厂区噪音污染，项目部从设施保障到人为控制，都在为“海龟宝宝”营造一个安静舒适的家园。每年“世界环境日”，大家都会自发组织到海龟产卵区清理垃圾。功夫不负有心人，2021年海龟保护专家在1.5公里的海岸线上发现51个海龟巢穴，比2019年增加9个，按每个巢穴20到30个海龟卵计算，2021年至少增加200多个海龟宝宝。

每年夏季来临，降水减少导致的干旱直接影响项目周边村民的农作物收成。当地苏古组村村长阿里·多安在和项目部人员聊天时表达了难处。项目工会主席黄金平提出可将项目废水经处理后用于农业灌溉，试用一段时间后效果良好。阿里·多安激动地表示：“你们解决了全村最大的难事！水资源被重新循环利用于农业灌溉，农民也能从电厂项目中直接受益了。”

此外，为拉动项目属地经济发展，解决当地人员就业问题。项目部引进45家分包资源和供应商，属地员工最高峰达700余人，并成立属地劳务公司，直接对项目周边7个村、市、县招聘人员，解决200余人就业。

中土员工携手建设。中能建集团供图 员工清理海龟产卵区垃圾。中能建集团供图

(责编：高歌、常红)