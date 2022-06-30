人民网雅加达6月29日电 （记者张杰）6月29日，由印尼阿拉扎大学孔子学院主办，印尼汉语教师联谊会协办，神华国华和中建海峡建设赞助的首届印尼中学校长及本土汉语教师论坛在雅加达举行。中国驻印尼大使馆文化教育参赞周斌，印尼驻中国大使馆文化教育参赞苏亚德，印尼教育、文化、研究和技术部语言教师与师资培训及发展中心主任卢伊扎，印尼阿拉扎大学校长亚塞普，福建师范大学副校长陈庆华出席活动并致辞。阿拉扎伊斯兰教育基金会总主席穆罕默德·苏哈迪、阿拉扎大学孔子学院副理事穆尼、印尼方院长菲力、中方院长牛海涛，印尼汉语教师联谊会成员以及来自印尼全国81所中学的校长代表20余人和本土汉语教师代表80多人出席了此次论坛。

周斌参赞在致辞中强调，中印尼互为重要近邻，两国友好源远流长，当前，中文教育在印尼需求旺盛、发展态势良好，为促进两国民心相通作出了重要贡献。印尼驻中国大使馆文化参赞苏亚德在致辞中表示，印尼驻华使馆近期同中国教育部语合中心讨论了印尼本土汉语教师线上培训相关事宜，使馆将继续全力支持印尼中文教育事业。

卢伊扎在致辞中肯定了此次全国中学校长及教师论坛活动，认为这对于提高中学汉语教学具有重要意义。亚塞谱校长在致辞中希望阿拉扎大学孔子学院加强与中学的合作，认为中学应该注重培养中学生的外语能力，尤其是汉语水平。陈庆华副校长在致辞中希望通过本次活动孔子学院可以与部分中学签订合作协议书，协助中学提高中学汉语教学质量和教学水平，同时希望孔子学院提高服务社会的能力，尤其是协助中国企业做好本地服务方面。

在接下来的活动交流中，阿拉扎伊斯兰教育基金会总主席穆罕默德·苏哈迪详细介绍了阿拉扎基金会的运行情况及资助成立的大学、中学、小学和幼儿园情况。阿拉扎大学孔子学院印尼方院长菲力在交流中，对阿拉扎大学中文系和孔子学院的发展情况进行了详细介绍，希望围绕中学多开展文化交流项目。在校长分论坛中，阿拉扎大学孔子学院中方院长牛海涛和印尼方院长菲力就与会校长提出汉语教学过程中遇到的困难与问题进行答疑，最终与18所中学签订意向合作协议书。

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