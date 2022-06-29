人民网雅加达6月29日电 （记者张杰）6月29日，中工国际工程股份有限公司与印尼公共工程与住房部签署了印尼杰那拉塔大坝建设项目的商务合同，该项目是近年来中印尼两国政府间合作框架下的首个涉及民生的项目，使用中国优惠买方信贷资金。它的成功签署是 “一带一路”倡议和“全球海洋支点”战略深度对接的成果，为中印尼两国共谋发展的典范创造了又一现实例证。

签约仪式上，中工国际印尼总代表姬晓军和项目业主代表穆罕穆德瑞扎分别在合同上签字。印尼公共工程与住房部水资源司司长加洛特和中工国际总经理李海欣见证项目签约。加洛特在签约仪式上表示，杰那拉塔大坝项目是印尼基础设施领域的重要发展项目，感谢中国政府为项目提供的资金支持，项目建成将有效改善当地农业灌溉水平，增加防洪能力，有力促进农业发展，为当地百姓提供就业机会。李海欣在致辞中对中印尼两国政府和水资源司对公司的信任表示感谢，中工国际将安全、高效、优质的完成项目建设任务，为当地社会经济发展做出应有的贡献，同时希望与印尼公共工程部开展更加广泛和深入的合作。

印尼杰那拉塔大坝建设项目位于印尼南苏拉威西省首府望加锡市。由于气候和地理因素，该地区每年都会遭遇各种水患。在“一带一路”倡议同印尼“全球海洋支点”战略进行对接后，杰那拉塔大坝建设项目应运而生。它的主要工程内容为建设一座长1525米、高63.8米的面板堆石坝和相关附属设施，总库容为2.85亿立方米，大坝的主要功能为防洪与灌溉。待2027年3月1日项目建成后，将有效缓解洪灾对当地生产生活的影响，可灌溉土地面积达2.44万公顷，将进一步促进当地农业发展，增加农作物产量，有助于提高农民的收入和生活水平。

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