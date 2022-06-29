人民网雅加达6月29日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司悉，当地时间6月29日，由中国国家铁路集团有限公司牵头、中铁四局承建的印尼雅万高铁4号梁场大里程至德卡鲁尔车站桥面附属工程施工全部完成，为后续开展上砟铺轨工作创造了有利条件。

雅万高铁4号梁场大里程至德卡鲁尔车站桥面附属工程共11.02km。自5月28日架梁机退回以来，施工单位仅用时30天就高标准完成了桥面附属工程施工任务。为确保安全、优质、高效实现节点目标，项目管理团队坚持一手抓科学防疫，一手抓安全生产，多次召开专题会，协调解决现场资源动态调整、工序衔接科学管理的问题，全体参建中、印尼员工坚守岗位，日夜奋战，克服雨季和交叉施工影响，顺利完成桥面附属工程全部施工任务。

作为印尼国家和东南亚地区首条高速铁路，印尼雅万高铁是新时代中、印尼发展战略对接和务实合作的旗舰项目，对中国高铁“走出去”具有重要的推动和示范效应。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

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