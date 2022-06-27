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雅万高铁一号梁场完成全部架梁任务

2022年06月27日18:41 | 来源：人民网-国际频道
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仪式现场。中国电建供图
仪式现场。中国电建供图

人民网雅加达6月27日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司悉，雅加达时间27日上午，由中国国家铁路集团有限公司牵头、中国电建水电八局承建的一号梁场，完成了全部1018榀箱梁架设任务，成为全线首个全区间贯通的梁场。

全长142公里的雅万高铁全线共有三座梁场，其中由中国电建水电八局承建的一号梁场，按照原定施工组织方案承担了2号特大桥及3号桥部分共1018榀箱梁架设任务，是全线三个梁场中规模最大、箱梁预制榀数最多的梁场，需要预制时速200公里、300公里和350公里三种梁型，对工装投入、制梁计划安排和质量控制要求极高。同时，箱梁架设紧邻繁忙的雅加达至万隆高速公路，多次跨越高速公路匝道、等级公路和村庄、河流，地形环境复杂，施工组织、安全风险、协调难度很高，是全线施工难度最大的架梁区间。

施工期间，一号梁场直面困难和挑战，统筹推进疫情防控和工程建设，加大施工组织力度，加强人员、机械设备保障。全体参建中印尼员工以推进架梁为主线，施工现场提梁、运梁、架梁循环往复，率先顺利实现了1018榀箱梁全部架设完成。同时，通过实景实地、实作实训，为当地培养了1800余名桥梁施工技术工人。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

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(责编：崔越、杨牧)

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