人民网大马士革6月27日电 （记者薛丹）针对黎巴嫩任务区近期复杂的安全形势，中国第20批赴黎维和多功能工兵分队于贝鲁特当地时间6月27日开展全要素综合演练，以应对各种突发情况，提升维和分队应急处突和自我防护能力。

此次全要素综合演练以任务区复杂的安全形势为背景。演练按照发出警报、情况报告、行动处置、善后处理的程序进行。根据命令，维和官兵迅速穿戴战斗装具、领取武器弹药，按行动方案编组迅速向支援方向奔去，全员进入预定战斗位置展开警戒防卫。营门防卫演练刚刚结束，维和官兵按照演练计划展开全员拉动演练。部队迅速机动，全员全装拉动到蓝线附近的联黎部队纳古拉靶场展开实弹射击训练。

进入黎巴嫩南部任务区以来，中国第20批赴黎巴嫩维和部队坚持把安全防范作为突出课题抓紧抓实。针对任务区复杂多变的形势，动态修订完善营区防卫、机动遭袭等5类16项应急预案，时刻保持戒备状态，坚持每周进行一次营区防卫演练和紧急疏散演练。让官兵充分融入自己的战位角色。常态化、实战化的演练，进一步提升了中国维和部队快速反应和处置突发事件的能力。

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