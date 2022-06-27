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第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛苏丹赛区决赛圆满落幕

2022年06月27日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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一等奖选手颁奖。人民网记者 苏航摄
一等奖选手颁奖。人民网记者 苏航摄

人民网喀土穆6月26日电 （记者苏航）25日，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛苏丹赛区决赛在喀土穆大学举办。

本次比赛由中国教育部中外语言交流合作中心主办，中国驻苏丹大使馆和喀土穆大学孔子学院承办，主题为“天下一家”。比赛由中文演讲和中华才艺展示等环节组成，分别由来自喀土穆大学中文系、孔子学院、卡拉里大学中文系、巴哈利学院中文系的12名选手参加。最终，来自喀土穆大学中文系的艾莎同学获得第一名，并将代表苏丹参加第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总决赛。

中国驻苏丹大使馆政务参赞张向华出席活动并致辞。他指出，语言是文化传承的载体，也是沟通交流的桥梁。中文热、中国文化热在苏丹经久不息、长盛不衰。他鼓励苏丹学生把握机遇，学好中文，了解中国，助力个人成长，传承中苏友好，为密切中苏交流合作、深化中苏友谊作出有益贡献。

喀土穆大学孔子学院中方院长吴昊在致辞中表示，“汉语桥”中文比赛展现的是苏丹汉语教学的最高水平。通过此次赛事，希望能够引起更多苏丹同学学习汉语的兴趣，了解中国文化，广泛开展合作交流，也希望有更多的苏丹学生能够赴中国学习，学成归国，为祖国效力、建设苏丹，推动中苏友好发展。

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(责编：高歌、杨牧)

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