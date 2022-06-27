人民网爱丁堡6月26日电 （周卓斌、余颖）以“共创繁荣未来”为主题的中国—苏格兰合作论坛日前在英国爱丁堡举办。论坛由英国中国商会和英中贸易协会共同主办。苏格兰当地中英企业代表20余人参加会议，共同探讨合作机遇。

驻英国大使郑泽光在主旨演讲中表示，中英建立大使级外交关系50年来，两国经贸合作成果丰硕。苏格兰经济独具特色，资源充实。中国同苏格兰在经贸、教育、文化、绿色能源、基础设施、农业、创意产业等领域拥有巨大合作空间。过去两年多来，双方合作持续增长，充分显示强劲的发展韧性。当前形势下，中英企业界应加强对话交往，扩大互利合作，促进双方经济发展和民生改善，助力实现可持续发展目标。

郑泽光对出席论坛的企业提出五点希望。一是加强发展战略对接，充分发挥各自优势，创造更多贸易投资合作机会。二是秉持创新精神，继续深化农产品贸易、农业和畜牧业科技、基础设施等现有领域合作，同时积极开拓医疗健康、数字经济、电子商务、智慧城市等领域务实合作，加强双方在“一带一路”沿线市场合作，打造更多合作新亮点。欢迎苏格兰企业积极参加第五届中国国际进口博览会。三是聚焦绿色低碳发展，在已有风电、电动汽车等领域合作基础上，进一步加强低碳技术、储能、新能源和气候投融资与绿色金融等领域合作。四是推动双方友好省市和教育机构加强交流合作，带动城市务实合作和大学间的教育科研交流。五是支持双方文化艺术交流和旅游合作，扩大人员往来，促进中国和苏格兰关系全面发展。

英中贸易协会主席古沛勤爵士表示，苏格兰对华出口增长迅速，从1996年的1.13亿英镑到今天10亿英镑，增长10倍。苏格兰和中国在教育、文化、旅游等领域合作日益紧密，前景广阔。

英国中国商会会长方文建表示，近年来中国企业对苏格兰投资从传统领域向更广泛、多样化领域拓展，积极承担企业社会责任，对促进苏格兰经济特别是低碳经济发展作出贡献。

苏格兰国际发展局投资事务负责人格雷姆·怀特表示，中国—苏格兰贸易持续增长，中国已经成为苏格兰重要出口市场。苏格兰新能源资源丰富、机遇众多，希望更多中资企业、中国留学生和中国游客来苏投资兴业、学习深造和观光旅游。

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