人民网巴黎6月26日电 （记者刘玲玲）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛法国预选赛当地时间25日在巴黎以线上和线下相结合的方式举行，比赛主题是“天下一家”。

经过遴选，在法孔子学院等机构共推荐15人参赛。通过演讲、才艺展示和问答三个环节，选手们展示了他们出色的中文能力和对中国文化的热爱。其中有几位选手学习中文已达八年之久，虽然充满艰辛，但是他们从未想过放弃，中文让他们认识了许多新朋友，也为他们打开了了解中国文化的大门。选手们纷纷表示，渴望有一天能去中国求学、旅行。

本次比赛评选出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名及最佳口才、最佳才艺、最佳潜力和最佳人气四个单项奖。经过激烈角逐，来自巴黎西岱大学孔子学院的弗拉基米尔·赫巴尔（中文名：贺维迪）夺得一等奖。比赛前三名选手将代表法国参加第二十一届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛，与世界各国优秀选手同场竞技。

赫巴尔在赛后表示：“经过几个月精心备赛，今天获得了好成绩十分激动。我学习的专业是进出口管理，希望未来找到一份和中国、中文相关的工作，尽自己微薄之力，促进国际合作，推动贸易发展。”

中国驻法国大使馆公使陈力出席预选赛颁奖仪式并致辞。陈力表示，本次比赛的参赛选手是当今时代中法青年的佼佼者，用语言诠释了两国人民对彼此文化的相互欣赏，“汉语桥”让中法两国青年的心紧紧联系在一起。他勉励选手们继续努力学好中文，做促进中法友好的使者，做“天下一家”的践行者，做构建人类命运共同体的推动者和参与者。

本次比赛由中国驻法国大使馆教育处主办，巴黎西岱大学孔子学院和欧洲时报文化传媒集团共同承办。比赛得到海南省旅游和文化广电体育厅、荣耀技术法国有限公司的支持。众多汉语学习者和中国文化爱好者通过线上平台观看了比赛。

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