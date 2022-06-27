志辉源石酒庄内正在改造的废弃矿坑。人民网记者 何蒨摄

人民网银川6月27日电 （记者何蒨）当我们提起宁夏时，常常想到的是贺兰山与戈壁滩，以及西海固贫困地区的大规模生态移民。从2011年宁夏生态移民工程全面启动至今，大量移民融入宁夏的产业开发中，其中也包括当地最为知名的葡萄种植与葡萄酒酿造产业。在这一领域，一些先行者已从植树造林、治理荒滩开始，默默耕耘几十年。为了更好地利用宁夏特有的戈壁滩地质，优化农业产出，他们将目光投向了葡萄种植，并且采纳了一种可持续的发展眼光与全局观，将生态修复与产业发展紧密结合，为葡萄酒产业建立了一套更为完整的绿色生态系统。

袁园今年29岁，这位笑起来甜美的姑娘已经是志辉源石酒庄的总经理。这家酒庄位于宁夏首府银川市西夏区镇北堡镇昊苑小产区，属于国家批准的“贺兰山东麓葡萄酒原产地域产品保护”核心区域，2017年被评为国家3A级景区，2020年被评为国家4A级景区。学习旅游管理的袁园，为酒庄制定了营销政策，那就是免费向公众开放。景区内有多个改造过的废旧矿坑，设计见足功力，酒庄主体以汉代建筑风格为主，园区内种植了大量的山楂树、银杏树，以及从陕西甘肃等地移植的柳树等，丰富的植被、高低交错的灌木与花卉，在远处贺兰山脉的映衬下，奇妙地释放出一片南法葡萄酒庄园的气息。

袁园打理的酒庄虽然只有十六年历史，却是祖孙三代人努力的成果。据袁园介绍，她的爷爷40多岁带着儿子从安徽来到宁夏打拼创业，建立志辉实业公司，投身于当地的植树造林、荒滩治理，从此在宁夏扎根。2008年，宁夏自治区党委发起号召：“要以非凡的毅力和决心把我区的葡萄产业搞上去，不达到中国第一誓不罢休。”为了响应号召，志辉实业投身葡萄酒产业，在贺兰山下的荒滩上开垦葡萄园，在废弃的矿区内规划建设酒庄。如今，志辉实业在贺兰山下已经实现生态治理18000亩荒滩，修复废弃矿区6000亩，种植生态林8000亩，酿酒葡萄2000亩，经果林1000亩，各类植物共计300余万株。

每年，志辉源石酒庄的葡萄采摘都要依靠生态移民完成，会有800多名来自西海固的生态移民参与到葡萄采摘的工作中，他们的收入也随着葡萄酒销量的增加不断增长。据袁园介绍，采摘工每年采摘期的收入，已可达到2万至3万元。

在葡萄酒口味上，酒庄早期也邀请过法国酿酒师，但酿出的口味偏厚重，并不符合中国人的口味。袁园指出：“近几年，我们发现中国市场更偏爱的是甘润平衡、果香型的葡萄酒，所以也做出了调整。我们与中国农业大学合作，通过分析数据将酿造的品类程式化，以精准酿造的工艺保证葡萄酒品质的稳定性。”如今酒庄每年可以产葡萄酒300万吨，约为40万瓶，主要供应中国市场。

在销售上，袁园采用的是以旅游带动销售的方法。她谈到：“我们的目标是打造一家精品酒庄，游客来这里参观，可以看到酒庄的发酵区与酒窖，看到我们是在认认真真地做酒，对得起我们的价格。游客在休闲的同时现场品酒，以这样的方式拉动我们的销售。”据袁园介绍，去年一年来到酒庄参观的游客已达35万人次。

志辉源石酒庄于2014年正式投入运营，酒庄出产的山之魂、山之子等葡萄酒已经在品醇客、布鲁塞尔等国内外赛事上屡获殊荣。从2016年开始，公司在占地1200亩的废弃矿区内投资建设贺兰山运动休闲公园，打造集生态旅游体育运动、休闲养生、科普研学于一体的综合园区，为酒庄搭建了一个更为系统的绿色可持续生态环境。

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