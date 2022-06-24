四达时代公司代表许卫超进行项目成果展示。四达时代公司供图

人民网约翰内斯堡6月24日电 （记者邹松）“万村通”布隆迪二期项目交接仪式20日在布隆迪首都布琼布拉顺利举行，同时还进行了援布19万套数字电视终端接收产品项目交接仪式。中国驻布隆迪大使赵江平与布隆迪通信、信息技术与媒体部部长莱奥卡迪·恩达察伊萨巴共同出席仪式，并签署了两个项目的交接证书。

赵江平在致辞中表示，“万村通”旨在为非洲1万个村庄接入卫星电视。“万村通”布隆迪第一期300个村庄项目于2018年10月完成，双方商定第二期项目增加200个村庄，并于今年3月全部完成。援布隆迪19万套数字电视终端接收产品项目是中方向布方提供的无偿物资援助项目。这两个项目的顺利实施为推动布隆迪在电视数字化领域的发展做出了积极贡献，增进了两国人民的深厚友谊和人文交流。

恩达察伊萨巴感谢中国政府和项目实施企业北京四达时代为两个项目顺利实施做出的努力，表示布中两国传统友谊深厚，两个项目的落成是布中全方位合作的又一成果，希望双方继续加强信息技术等领域合作，不断提升两国人民的获得感和幸福感。

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