新华社北京6月24日电 综合新华社驻外记者报道：美国国防部23日在一份声明中宣布，美国将向乌克兰提供价值4.5亿美元的额外安全援助。卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代24日在社交媒体上说，乌克兰守军已接到从北顿涅茨克市撤退至新的设防地区的命令。

——美国国防部23日在一份声明中宣布，美国将向乌克兰提供价值4.5亿美元的额外安全援助。新一轮对乌安全援助包括4套高机动性多管火箭弹系统、3.6万发105毫米口径炮弹、18辆榴弹炮牵引车、1200个榴弹发射器、2000挺机枪以及18艘海岸及河道巡逻船等。这是美国总统拜登自2021年8月以来第13次动用可由他直接批准的援外资金向乌克兰提供武器。自俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，美国向乌克兰承诺的安全援助总价值已达约61亿美元。

——俄外交部长拉夫罗夫23日在接受白俄罗斯国家电视台采访时表示，俄方看不到乌克兰回到谈判进程的可能性。他说，乌方没有提出与俄方对话是因为西方不允许其返回谈判桌。

——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代24日在社交媒体上说，乌克兰守军已接到从北顿涅茨克市撤退至新的设防地区的命令。目前，北顿涅茨克市约90%的建筑已在军事行动中遭到破坏。

——俄国防部发言人科纳申科夫24日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军213架飞机、132架直升机、1334架无人机、350套防空导弹系统、3769辆坦克和其他装甲车、659台多管火箭炮、3002门野战火炮及迫击炮和3835辆特种军用车辆。（参与记者：陈畅、鲁金博、邓仙来、李铭、李东旭）

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