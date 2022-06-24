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外交部：中方将再向阿富汗追加一笔紧急人道主义援助

2022年06月24日21:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月24日电（记者孙楠）外交部发言人汪文斌24日表示，阿富汗地震灾情牵动着中国人民的心，中方将在前期对阿援助基础上，再追加一笔紧急人道主义援助，专门用于帮助阿抗震救灾。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，阿富汗地震已造成1500余人死亡，阿富汗塔利班最高领导人公开呼吁国际社会向阿富汗灾民提供援助。请问中方计划向阿方提供什么帮助?

　　“中文和普什图文都有句谚语叫‘患难见真情’。阿富汗地震灾情牵动着中国人民的心。”汪文斌说，中国国务委员兼外长王毅已向阿富汗临时政府代理外长穆塔基致慰问电，对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属和受伤人员表示诚挚慰问，并强调中方愿根据阿方需求尽力提供紧急人道主义援助。

　　汪文斌表示，中方将在前期对阿援助基础上，再追加一笔紧急人道主义援助，专门用于帮助阿抗震救灾。此外，中方正加紧通过地方政府、中国红十字会、企业等多种渠道筹集现金、帐篷、床被等人道主义援助，将尽快送到阿富汗灾区。中方此前承诺援助阿富汗的粮食已于日前全部运抵阿境内，正在加紧分发，将助力阿方应对灾情。中方还愿与阿方今后加强防灾减灾，特别是灾害监测预报合作。

　　“我们相信，在阿富汗临时政府和各界的团结努力下，在国际社会的共同帮助下，灾区民众一定能够战胜困难，早日恢复正常生产生活。”汪文斌说。

(责编：袁勃、杨光宇)

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