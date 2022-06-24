6月22日，阿富汗发生20年来遇难人数最多的一次强烈地震，目前已经造成超过1100人遇难，1600多人受伤。对本就面临严重人道主义危机的阿富汗来说，这场突如其来的天灾真是雪上加霜。中国第一时间表示，愿根据阿富汗的需求，向阿提供紧急人道主义援助。巴基斯坦、印度、土耳其等其他邻近国家，以及联合国秘书长古特雷斯等，都向阿富汗表示了慰问。阿富汗人民的悲惨遭遇，在国际社会引发广泛而真诚的同情。

有些奇怪的是，在地震发生后，目前在多哈运作的美国驻喀布尔使馆、美国总统国家安全事务助理沙利文、美国国务卿布林肯都相继发声明，称“深感伤心”“在这个可怕悲剧期间和以后都与阿富汗人民站在一起”。这些不无煽情的话从美国人口中说出来，显得格外虚伪、讽刺甚至残忍。众所周知，今天阿富汗人民的苦难，一多半都是美国一手造成的。更令人愤慨的是，美国至今还霸占着属于阿富汗人民的70亿美元巨款。

今年2月，美国总统拜登签署行政命令，将其非法冻结的70亿美元阿富汗央行资产进行任意分配，其中一半用于赔偿“9·11”事件受害者，实际上就是将这笔钱据为己有。世界最强大国家对最贫穷国家财产的公然劫掠行为，遭到国际社会强烈谴责。

环球时报当时曾发起全球联署，40多万人签名敦促美国无条件归还阿富汗人民的资产。但美国一直置若罔闻，现在阿富汗又突遭致命天灾，这笔钱更成了“救命钱”。而美国竟然在没有还钱甚至连一丁点还钱意愿都没有的情况下，大谈“与阿富汗人民站在一起”，这种“鳄鱼的眼泪”滴落到阿富汗的伤口上，就像美国在拿硫酸当作给阿富汗的创可贴。

阿富汗是被美国打烂的。美国入侵阿富汗20年间，3万多阿富汗平民被夺去生命，1100万阿富汗人沦为难民。眼看不能实现自己的地缘政治目标，美国又不负责任地从阿富汗仓促撤军，把一个烂摊子扔给阿富汗人民。不仅如此，美国还对阿富汗实施单边制裁，将大批阿富汗难民拒之门外，连抢钱的事也干出来了。

在地震之前，联合国计划筹措44亿美元的援助阿富汗资金，以缓解阿富汗的人道主义危机，但到现在还差70%。眼下因为地震，资金缺口就更大了。这对处于困境的几千万阿富汗人民来说，就意味着要继续忍受饥饿、贫穷、人生的坍塌甚至生命的代价。以美国为代表的平时动不动就提“人权”的富裕国家，在面对他们自己所制造的阿富汗人道主义灾难时却极其吝啬和伪善，假惺惺地说几句漂亮的同情话，实则麻木不仁、无动于衷，毫无诚意可言。

美国欠阿富汗的债，何止是70亿美元！面对天灾人祸，美国若真想“与阿富汗人民站在一起”，就先从这70亿美元还起吧。

(责编：徐祥丽、贾文婷)