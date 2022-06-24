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综合消息：美国猴痘确诊病例超170例 保加利亚和南非报告病例

2022年06月24日16:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月24日电 综合新华社驻外记者报道：美国疾病控制和预防中心公布的最新数据显示，截至23日，全美已有25个州报告猴痘确诊病例，总病例数达到173例。南非和保加利亚分别首次报告猴痘确诊病例。

　　美国政府近日加大猴痘检测力度，包括向商业实验室分发猴痘检测样本，以应对不断增加的病例。美国卫生与公众服务部22日在一份声明中说，该部门与美疾控中心已于本周开始向美国5家商业实验室运送正痘病毒检测试剂，以尽快提升猴痘检测能力。

　　据介绍，全美医疗机构可从7月初开始使用这些商业实验室，美国的病毒检测能力有望在7月逐步提高。此前美国猴痘病毒检测大多由公共卫生实验室完成，检测能力为每周约8000份。

　　美国卫生与公共服务部长哈维尔·贝塞拉表示，所有美国人都应当对猴痘病例予以重视。增加检测点数量能使有需要的人得以接受检测。

　　南非23日证实，该国确诊首例猴痘病例。据南非卫生部长乔·法赫拉介绍，该病例是一名来自约翰内斯堡的30岁男子，近期没有出国旅行史，相关部门已开始查找密切接触者。

　　保加利亚卫生部也在23日表示，该国首次确诊猴痘病例。据保卫生部消息，确诊病例为一名41岁男子和一名44岁男子，目前他们在首都索非亚一家医院住院治疗，情况良好。他们在过去两周内曾到西班牙和英国旅行。

　　猴痘是一种病毒性人畜共患病，其病原体猴痘病毒属于正痘病毒属。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。（参与记者：谭晶晶、田弘毅、林浩）

(责编：于洋、高歌)

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