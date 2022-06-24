新华社雅温得6月24日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：受奥密克戎变异毒株传播和南半球进入冬季等影响，近期非洲多国新冠病例仍在增加。多国卫生部呼吁民众对新冠疫情保持警惕，继续接种疫苗并在公共场所采取戴口罩等防护措施。

南非23日报告当天新增新冠确诊病例1050例，累计确诊病例超过399万例。南非卫生部长乔·法赫拉23日在行政首都比勒陀利亚说，尽管6月中旬以来该国疫情趋缓，日增确诊病例、阳性率、死亡病例和住院病例等数值均有所下降，但“新冠病毒还未消失”。他敦促尚未接种疫苗或加强针的民众前去接种。

肯尼亚卫生部22日发布的数据显示，该国当日新冠检测阳性率为12.8%。肯卫生部长穆塔希·卡圭此前宣布，为应对新一波疫情，从6月20日起，民众在超市、露天市场、办公室和教堂等公共场所，或搭乘飞机、火车等公共交通工具时必须戴口罩，违者将面临监禁和罚款，尚未接种新冠疫苗或者需接种加强针的民众应尽快接种。

过去一周，马达加斯加疫情持续反弹。马卫生部发布的最新数据显示，6月11日至17日，该国新增确诊病例324例，相较前一周的207例增加幅度较大。马达加斯加公共卫生部长泽利·兰德里亚马南塔尼20日说，随着南半球进入冬季，民众需积极接种疫苗，遵守在室内戴口罩等防疫要求。

塞舌尔公共卫生专员祖德·热东20日宣布，塞舌尔取消在室外强制戴口罩、进入公共场所需测量体温等防疫规定，但民众在乘坐公交车、出租车、飞机、客运船只等公共交通工具时仍需戴口罩。（执笔记者：罗毓；参与记者：凌馨、吕天然、李卓群）

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