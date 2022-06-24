新华社联合国6月23日电 中国常驻联合国代表团23日说，中国当天向联合国足额缴纳2021/2022年度12个维和特派团全部维和摊款余款。中国作为安理会常任理事国、最大的发展中国家和联合国第二大会费国及维和摊款国，始终积极向联合国履行财政义务，以实际行动支持联合国工作和维和行动。

代表团说，当前国际局势动荡不安，地区热点问题升温，新冠疫情反复肆虐，全球疫后复苏面临重大挑战。中国作为发展中国家仍然面临抗击疫情、发展经济、改善民生等重要任务。中方克服困难，足额缴纳维和摊款，再次体现了中国对联合国事业和多边主义的坚定支持。中方呼吁全体会员国特别是会费和摊款大国及时足额缴纳各项会费摊款，尽快补足未缴款项，用实际行动支持联合国在全球治理体系中发挥核心作用，践行真正的多边主义。

代表团指出，目前各方正围绕2022/2023年度联合国维和摊款进行密集协商。联合国维和行动为维护地区稳定、推动热点问题解决发挥着至关重要的作用。中方支持为联合国维和行动提供必要资源保障，维和预算应保持在合理规模，秘书处应加强财务绩效管理，并切实提高职员地域代表性。

代表团表示，近一时期，维和人员面临的安全威胁进一步上升，维和人员伤亡事件不断，令人痛心。中国是安理会常任理事国中最大的维和出兵国。中方呼吁并支持联合国严格落实安理会和联大有关决议和倡议，采取有效举措，确保资源投入，推动维和人员安全议程进一步取得进展。中国将一如既往地坚定维护和践行多边主义，维护《联合国宪章》宗旨和原则，呼吁不断改善联合国财政状况并加强管理，支持联合国为应对全球挑战发挥更大作用。

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