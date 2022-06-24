新华社吉隆坡6月24日电（记者汪艺 毛鹏飞）马来西亚总理伊斯迈尔日前表示，中国企业承建的东海岸铁路项目将助力马来西亚打造更高效的公共交通系统，促进当地经济发展。

伊斯迈尔23日前往位于彭亨州文冬附近的东海岸铁路项目云顶隧道施工现场，启动首台隧道掘进机（TBM）“云顶一号”。这标志着云顶隧道挖掘工程正式开始。共同出席启动仪式的还有马来西亚交通部长魏家祥、中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、项目承建方中国交通建设集团有限公司（中国交建）副总经理孙子宇等。

伊斯迈尔说，东海岸铁路项目将连接马来半岛东西海岸重要港口，在改善交通、吸引投资、创造就业等方面发挥作用，而云顶隧道建设是项目重要一环。他还表示，项目为当地提供了许多技术岗位，技能培训计划为当地培养了大量铁路行业人才。

孙子宇在仪式上表示，云顶隧道全长16.4公里，技术难度高、环保要求严、社会影响大。东海岸铁路项目是中马共建“一带一路”重点项目。中国交建致力建设高标准、可持续、惠民生项目，把该项目打造成中马友好合作的标志性工程。

马来西亚东海岸铁路项目设计全长600多公里，建成后将带动东海岸地区经济发展，极大改善沿线地区互联互通。

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