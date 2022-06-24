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美国联邦最高法院推翻纽约州限制携枪法律

2022年06月24日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿6月23日电（记者孙丁）美国联邦最高法院23日宣布一项裁决，推翻纽约州一项限制民众在外隐蔽携枪的法律。

　　这一裁决得到法院全部6名保守派大法官支持，3名自由派大法官反对。被推翻法律于1913年在纽约州生效，要求该州民众在取得许可后才能合法在公共场合隐蔽携带手枪。

　　美国法律分析人士指出，联邦最高法院这一裁决或将限制州和地方政府监管枪支的能力，不利于美国应对枪支暴力问题。

　　保守派大法官克拉伦斯·托马斯在裁决书中写道：联邦最高法院认定纽约州这一法律违反美国宪法。自由派大法官斯蒂芬·布雷耶在反对意见书中写道：这一裁决将为各州遏制枪支暴力的工作增加负担。

　　民主、共和两党对联邦最高法院这一裁决反应截然不同。民主党人认为，这一裁决反常识且不合时宜。共和党人则认为，联邦最高法院捍卫了美国宪法第二修正案赋予美国公民持枪的权利。

　　据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，今年以来，美国已有近2.1万人因枪支暴力失去生命，已经发生279起造成至少4人死伤的“大规模枪击”事件。

(责编：于洋、高歌)

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