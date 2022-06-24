新华社联合国6月23日电 中国常驻联合国副代表戴兵23日说，中方今年将再向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）捐款。

戴兵当天在近东救济工程处认捐会上发言说，中方一直积极通过近东救济工程处向巴勒斯坦难民提供力所能及的帮助，包括连续数年捐款，支持近东救济工程处为加沙地带数万个难民家庭提供紧急粮食援助，以及向近东救济工程处下属的141个卫生中心援助抗疫物资。前不久，中国援助巴勒斯坦境外难民的新冠疫苗分别运抵约旦、叙利亚和黎巴嫩。

戴兵说，巴勒斯坦难民是当前规模最大、持续时间最长的难民群体之一。近年来，巴勒斯坦难民的规模和人道需求仍在上升，而国际社会的关注和投入却在下降，近东救济工程处一次次拉响财政危机的警报。中方呼吁为近东救济工程处提供充分政治支持和充足、可预测、可持续的财政支持。

戴兵指出，巴勒斯坦难民问题延宕70多年，归根结底是由于“两国方案”没有得到落实。中方敦促以色列立即停止非法定居点活动，切实履行国际人道法义务，尽快回到“两国方案”的正确轨道上来。中方敦促在巴勒斯坦问题上有重要影响的国家秉持客观公正立场，为推进中东和平进程作出切实努力。中方希望安理会以更大的紧迫感为解决巴以问题采取积极行动。中方支持重启巴以和谈，在谈判中解决包括巴勒斯坦难民问题在内的所有最终地位问题。

他说，中方愿同国际社会一道，践行真正的多边主义，推动恢复巴勒斯坦人民的合法权利，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决，早日实现中东地区的持久和平。

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