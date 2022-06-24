新华社德黑兰6月23日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬23日与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行会见后表示，希望伊朗核问题全面协议相关方谈判在不久的将来能在奥地利首都维也纳恢复举行。

阿卜杜拉希扬当天与拉夫罗夫在德黑兰举行会见，双方随后共同会见了记者。阿卜杜拉希扬说，相关方不断努力让各方重返谈判，伊方正与欧盟协调员等持续沟通。伊朗希望美国能采取现实态度。

拉夫罗夫表示，美国2018年单方面退出伊核协议违反了国际法。俄罗斯支持伊朗在伊核谈判中的立场。

另据伊朗总统网站消息，伊朗总统莱希22日在会见拉夫罗夫时说，加强合作与协调是应对美国施加制裁和经济单边主义的“有效途径”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

(责编：燕勐、高歌)