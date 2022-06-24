崔译戈 钟文兴 刘畅 邓洁 杨倩 李明琪 鲁扬 符园园 古娜【巴西】

今年是金砖“中国年”。6月22日至24日，中国连续举办金砖国家工商论坛、金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会三场重要活动。当前金砖国家合作面临哪些机遇和挑战？金砖国家为促进全球开放发展做出了哪些贡献？如何评价金砖国家合作机制十六年来所取得的成果？“金砖+”合作模式对新兴市场国家和发展中国家有何意义？近日，来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非等金砖五国的十位专家学者接受人民网专访，阐述了他们对上述问题的观点。

北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员胡必亮。受访者供图

北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员胡必亮在接受人民网记者专访时表示，金砖国家合作机制在稳定和促进世界经济增长、促进世界减贫和减碳事业发展、完善全球治理体系等方面为推动全球可持续发展作出了重要贡献。

胡必亮指出，“金砖+”合作模式不仅能够团结新兴市场国家和发展中国家，在减贫、促进经济可持续发展等关键议题上开展合作，也能够更好地发挥金砖国家在各所在地区的引领作用，促进各地区的稳定、发展与繁荣。因此，拓展“金砖+”合作模式将更好地践行真正的多边主义、继续推动全球化发展，为世界各国携手落实2030年可持续发展议程营造更好的国际环境。

中国社科院拉美研究所巴西研究中心副秘书长何露杨。受访者供图

中国社科院拉美研究所巴西研究中心副秘书长何露杨在接受人民网记者专访时表示：“经过16年的发展，金砖国家已经成为国际舞台上一支积极、稳定的建设性力量，为促进世界和平稳定发展、加强国际社会团结合作、推进全球治理体系变革作出积极贡献，金砖机制的影响力和吸引力与日俱增。”

何露杨认为，金砖合作扩员有助于扩大金砖机制的覆盖面，进一步团结新兴市场和发展中国家的力量，放大新兴市场和发展中国家的声音，提升金砖国家参与国际事务、推动全球治理改革的代表性与合法性。

俄罗斯金砖国家研究国家委员会负责科研主任伊琳娜·亚雷金娜。俄罗斯金砖国家研究国家委员会官网供图

俄罗斯金砖国家研究国家委员会负责科研主任伊琳娜·亚雷金娜指出，当前新冠疫情仍在持续，金融风险不断增加，发达国家与发展中国家之间的技术差距加剧了全球发展的不平衡。发展金砖国家多边合作将推动解决诸多世界性难题，保障各国人民福祉。

亚雷金娜认为，金砖各国致力于维护多边贸易体制的公开、公平和透明原则；金砖机制的真正意义是在新兴经济体之间形成相互配合的机制。她表示，金砖各国在相互尊重和支持成员国的基础上协调竞争关系，创造了国家间合作的新模式。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃里科。图片来源："瓦尔代"俱乐部官网

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃里科认为，“金砖+”合作模式是金砖国家合作框架下的创新机制。“‘金砖+’合作模式实现了金砖国家的一大使命，即带动世界其他经济体共同发展，推动完善世界经济体系和全球治理架构。”利索沃里科说。

利索沃里科强调，当今世界，发展中国家在全球经济中发挥着日益重要的作用，未来金砖机制可探索创造新的国际合作模式，包括国家间、区域性组织以及多边组织之间的合作。

印度三大洲社会研究所执行主任维贾伊·普拉萨德。受访者供图

印度三大洲社会研究所执行主任维贾伊·普拉萨德表示，中国在减贫方面的经验和成就为金砖国家树立了榜样，将促进金砖国家增进人民福祉，并为各国携手推动全球减贫事业发挥引领性作用。

普拉萨德呼吁各国共同努力，切实推进落实2030年可持续发展议程。他表示，金砖国家合作机制为促进可持续发展经贸提供了新模式，为南南合作提供了新平台。

印度K.R.曼格拉姆大学人文学院助理教授拉吉夫·兰詹博士。受访者供图

印度K.R.曼加拉姆大学人文学院助理教授拉吉夫·兰詹博士表示，金砖国家合作对世界具有重要意义，为其他新兴市场国家和发展中国家实现发展目标打开了合作之门。

兰詹指出，金砖国家政治制度、社会文化各不相同，是多元文化的真正代表，能够在平等的基础上与其他新兴市场国家和发展中国家开展合作。兰詹还表示，“金砖+”合作理念具有包容性，提倡合作、开放、互利共赢；邀请其他国家参加金砖国家会议符合金砖精神，将使金砖国家与其他参会国的联系更加紧密，推动各国携手实现全球发展目标。

巴西卢拉研究所主席马尔西奥·波赫曼。受访者供图

巴西卢拉研究所主席马尔西奥·波赫曼表示，金砖国家合作机制的出现恰逢其时。他表示，金砖国家合作机制的建立为多边合作开辟了新路径，并取得了一系列积极成果。在当前国际背景下，金砖国家合作机制能够发挥更大的作用。

波赫曼指出：“作为二战后不可替代的新兴力量，金砖国家能够为构建国际新秩序提供新的解决方案。”

巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔。图片来源：视频截图

巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔指出，金砖国家合作机制创新多边合作形式、促进经济发展，有利于各国共同应对当前全球治理所面临的挑战。

雅布尔认为，金砖国家经济稳定繁荣，为促进世界和平发展提供了保障。他指出，金砖国家合作机制创设了金砖国家新开发银行等新的合作机构，在携手共同抗击疫情、开展经贸合作等领域为世界提供了新思路、新经验。他表示，期待金砖国家团结合作，发挥在可持续发展方面的巨大潜力，为推动各国落实2030年可持续发展议程作出贡献。

约翰内斯堡大学国际关系和政治学副教授兼非中研究中心主任大卫·蒙耶。受访者供图

约翰内斯堡大学国际关系和政治学副教授兼非中研究中心主任大卫·蒙耶指出，“金砖+”合作模式为增进新兴市场和发展中国家团结合作提供平台，放大了发展中国家在国际舞台发出的声音。

蒙耶认为，金砖国家新开发银行是对既存传统债务融资工具的有力补充，为发展中国家应对疫情、推进基础设施建设等提供了资金支持，是金砖国家为发展中国家探索独立发展道路做出的重要贡献。蒙耶高度评价2018年中国携手南非提出的金砖国家新工业革命伙伴关系倡议，表示期待未来金砖国家继续深化在新能源、数字经济、技术创新等可持续发展领域的合作。

睿纳新国际咨询公司政策分析师奥维格韦·埃格古。受访者供图

睿纳新国际咨询公司政策分析师奥维格韦·埃格古指出，“金砖+”合作模式有利于发展中大国共同抵制冷战思维，维护国际法和《联合国宪章》各项原则在国际秩序中的核心地位，共同反对某些国家强行推行所谓“以规则为基础的国际秩序”。

埃格古指出，金砖国家合作机制能够成为全球南南合作的主要平台，在世界走向绿色转型之际保护发展中国家利益。

（专家排序不分先后）

(责编：崔译戈、常红)