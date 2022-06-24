段云飞医生（左一）与当地医生合作抢救圭亚那患者。中国援圭亚那医疗队供图

人民网乔治敦6月23日电 （记者毕梦瀛）“马上手术，否则患者必死无疑”，当地时间6月23日早晨6点16分，54岁的圭亚那男性患者拉姆贾坦进入乔治敦医院急诊室时白细胞指标奇高，血压急剧下降，接到当班医生所罗门·桑迪求助，中国医疗队队长段云飞进一步诊断后决定手术抢救。

此时的患者已经“腹痛一周”，被诊断为“感染性休克、肝脓肿、消化道异物可能（高密度长条影）”。

患者没有糖尿病，没有胆道结石，没有呼吸道感染病史，肝脓肿是如何产生的呢？带着对病因的疑虑，医生们打开腹腔发现，患者的腹腔积液竟然接近3000毫升。分离左肝与小弯侧胃壁之间的粘连打开了肝脏脓腔，清洗后居然找到了一根长达4厘米的鱼刺，这时，谜底揭开了，患者先是误吞了坚硬的鱼刺，然后鱼刺戳破胃壁导致腹痛，接着鱼刺戳进肝脏左叶形成肝脓肿，最后炎症加重导致感染性休克，而术前CT上那个高密度长条影就是这个罪魁祸首——鱼刺。

随着脓液的去除，患者生命体征趋于平稳，血压在手术结束后即恢复到了正常状态。家属得知患者病情后连呼“太棒了！医生，非常感谢！”

(责编：苏缨翔、常红)