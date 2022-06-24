新华社布鲁塞尔6月23日电（记者任珂）欧洲理事会23日决定，同意欧盟委员会的建议，给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选成员国地位。

为期两天的欧盟夏季峰会23日在比利时布鲁塞尔开幕。欧洲理事会在当晚发表的一份声明中说，欧洲理事会决定给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位，同时请欧盟委员会向其报告申请国对加入欧盟所规定条件的执行情况。一旦所有规定条件都得到充分满足，理事会将决定采取下一步行动。

声明还表示，一旦欧盟委员会关于格鲁吉亚申请的意见中规定的优先事项得到解决，格鲁吉亚将获得欧盟候选国地位。

欧洲理事会主席米歇尔当天在社交媒体上说，这是一个历史性时刻，标志着乌克兰和摩尔多瓦在通往欧盟的道路上迈出关键一步。

乌克兰总统泽连斯基23日在社交媒体上发文，对欧盟给予乌克兰欧盟候选国地位表示欢迎。他说，这是乌克兰与欧盟关系“独特和历史性的一刻”，“乌克兰的未来在欧盟”。

今年2月俄罗斯开展特别军事行动后，乌克兰立即启动申请加入欧盟的程序，并于2月28日正式递交申请。摩尔多瓦和格鲁吉亚于3月3日也向欧盟递交了申请。6月17日，欧盟委员会建议给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位，同时认为格鲁吉亚在获得欧盟候选国身份前仍需取得一些进展。

当前，欧盟候选成员国还包括阿尔巴尼亚、北马其顿、黑山、塞尔维亚和土耳其。上述5国已等待多年，仍未成为欧盟正式成员。（参与记者：李东旭、李铭）

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