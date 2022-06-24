人民网马德里6月23日电 （记者姜波）当地时间23日，中国电影集团公司（中影）在西班牙巴塞罗那举行的第三十届欧洲电影展上采用新技术（CINITY）独家放映了系列科幻电影《阿凡达：水之道》（暂译）的全新片段，其奇妙的观影体验受到现场观众的好评。

《阿凡达：水之道》是加拿大电影导演詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达》系列科幻电影的第二部。这次展会上放映的《阿凡达：水之道》全新展示片段由中影独家制版放映，综合应用了高帧率、高亮度、3D， 以及4K高分辨率、广色域、高动态范围和沉浸式声音七大高新放映技术，使电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更逼真，给观众带来了身临其境的奇幻体验。

卡梅隆表示，这种电影放映新技术（CINITY）是“专为最大的银幕和最身临其境的3D效果而设计的”。该部电影的制片人乔恩·兰道介绍说： “我们希望在放映系统的选择上能真实还原导演的创作。中影CINITY的放映技术规格和电影展现效果都是世界领先的。”

在本届展会上，中影还因在核心放映技术上的突破荣获欧洲电影展颁发的“特别技术成就奖”。中影CINITY创始人、中影副董事长傅若清说：“中影在全球率先开展这个高新技术电影制作和放映项目，希望逐步将相关技术和工艺向电影的摄制端扩展，从而形成一条高新技术电影的产业链，给观众带来更加完美的观影体验。”

CINITY高新技术格式电影系统于2019年推出，是我国自有品牌，具有核心自主知识产权，是党的十九大后我国电影行业取得的重大科技创新成果。截至2022年6月，中影CINITY共制作放映了127部影片，其中12部高帧版影片。国内30余个城市的70家影院已安装了CINITY系统。

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