新华社联合国6月23日电 中国常驻联合国代表张军23日在联合国安理会阿富汗问题公开会上发言，呼吁国际社会向阿富汗提供更多支持和帮助。

张军说，阿富汗正处在由乱及治的关键时期。自去年8月以来，阿局势总体保持稳定，暴力冲突事件显著下降，同时人道经济领域面临十分严峻的挑战。阿富汗实现和平发展依然任重道远，阿富汗人民不应被遗忘，国际社会要提供更多支持和帮助。

第一，要加强建设性接触，支持阿富汗实现自主有效的国家治理。过去20年的教训证明，军事干涉和外来模式在阿富汗行不通。各方要把“阿人主导、阿人所有”原则真正落到实处，以务实态度同阿临时政府加强接触，耐心引导，支持阿民族和解和国内团结，探索符合阿国情的治理模式。

第二，要加大资源投入，帮助阿摆脱民生经济困境。去年8月外国军队仓促撤出后，阿人道和经济形势急转直下。截至目前，阿人道响应计划缺口30亿美元。受其他地缘政治形势影响，主要捐助国对阿富汗的关注下降。这种趋势极其危险，可能导致当前危机演化成更大灾难。今年4月，数十名联合国人权独立专家共同发表声明，指出美国冻结阿富汗海外资产加剧阿妇女儿童生存状况，呼吁尽快解除冻结。很遗憾，资产解冻问题没有任何进展。在阿富汗人民最需要资源支持的时候，冻结其大量海外资产的作法不合情、不合理、不可接受。美方应尽快无条件归还阿海外资产。

第三，要综合全面施策，支持阿富汗实现良性发展。阿富汗面临的安全、反恐、禁毒、难民等问题相互交织，要综合施策，从根源上寻找解决办法。要推动阿方肃清恐怖主义滋生土壤，坚决打击“伊斯兰国”、“东伊运”等各类恐怖组织。应支持阿开展罂粟替代种植，消灭毒品来源。阿富汗妇女儿童的权益，特别是受教育和就业权利，应得到全面保障。

张军说，中国是阿富汗的友好邻邦，始终致力于支持阿富汗和平稳定发展。去年入冬以来，中国政府向阿提供2.5亿元紧急援助，并将继续落实好已宣布的10亿元双边援助。前不久，中方主办第三次阿邻国外长会，推动所有邻国就支持阿和平重建形成一系列务实倡议，不少项目已在落实之中，对今后阿和平稳定发展具有重要推动作用。中方愿同国际社会一道，为阿富汗开创更光明的未来作出新的贡献。

(责编：于洋、高歌)