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中国援塞内加尔医疗队开展巡回义诊活动

2022年06月24日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔6月23日电（记者王子正 郭良华）中国第19批援塞内加尔医疗队23日在坦巴昆达大区开展巡回义诊活动。这是新冠疫情暴发以来，援塞医疗队重新开启的首轮巡回义诊活动。

　　当天的义诊在坦巴昆达大区议会大楼会议厅举行，共包含内科、外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、针灸科、儿科7个科室。医疗队医生向患者提出精准诊疗建议，发放药品和宣传单，并进行针灸治疗。当地民众在工作人员引导下，按照防疫要求全程佩戴口罩、保持一米距离，有序参加义诊活动。义诊活动受到当地民众广泛称赞。

　　坦巴昆达大区议会秘书长迪耶说，中国医疗队发扬国际主义精神，用精湛医术为当地民众健康和增进塞中友谊作出了积极贡献。

　　医疗队队长吴启明表示，守护当地民众安康一直是中国医疗队的使命和责任。虽然天气炎热、义诊时间延长，但队员们始终保持热情，全力为来参加义诊的民众提供优质医疗服务。

　　据悉，义诊当日医疗队共接待近300人次，并代表中方向坦巴昆达当地医院捐赠了价值3万元人民币的药品。

　　中国第19批援塞内加尔医疗队由主要来自福建省宁德市的14名队员组成，自去年11月抵塞以来，累计完成诊疗超1000人次、手术近400台。

(责编：于洋、高歌)

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