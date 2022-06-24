人民网爱丁堡6月23日电（记者周卓斌、余颖）22日至23日，中国驻英国大使郑泽光分别访问爱丁堡大学和格拉斯哥大学两所苏格兰高校。

访问期间，郑泽光向两所大学校长介绍了中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的重要成果以及近年来教育改革发展情况，强调中国坚持“动态清零”防疫总方针，正全力以赴控制新一轮奥密克戎病毒蔓延势头，推动全面有序复工复产。相信疫情过后，中英教育合作和人员往来将迎来更多发展机遇。

郑泽光表示，疫情期间，两所高校重视中国留学生的安全健康，提供了良好的学习环境和相应支持，中方对此表示感谢。两所高校积极与中国高校开展务实合作和密切交流，取得良好成果。中国的教育事业坚持高质量发展和对外开放，将继续保持快速发展势头。加强中英教育交流和科研合作符合双方利益。

爱丁堡大学校长马斐森表示，中国是爱丁堡大学重要的合作伙伴。中国留学生是学校多元文化的重要组成部分，疫情期间他们克服困难、坚持学业，取得了良好成绩。爱丁堡大学欢迎更多优秀中国学生来爱大学习，期待疫情结束后，与中国高校恢复师生互访，进一步深化在教学和科研领域的交流合作。

格拉斯哥大学校长马斯凯特里表示，格拉斯哥大学重视与中国的合作，与中国高校的学术交流有利于促进各自学校发展，符合双方利益。格拉斯哥大学继续欢迎中国留学生来校学习深造。

访问格拉斯哥大学期间，郑泽光还看望该校中国留学生代表并座谈，代表中国驻英使领馆向格拉斯哥大学和苏格兰地区中国留学生表示亲切慰问。

郑泽光表示，希望留学生牢记习近平总书记对当代青年的殷切期待和寄语，坚持爱党爱国、留学报国，勤学苦练、立志成才，团结互助、共同进步，健康安全、顺利成长。他叮嘱留学生继续加强疫情防护、确保平安留学，表示驻英使领馆永远是留学人员的家，将继续为广大在英学子提供帮助和支持。

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