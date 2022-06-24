新华社北京6月23日电 题：“高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵”——习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式上的主旨演讲为维护世界和平与发展注入信心和力量

新华社记者

“我们要不畏浮云遮望眼，准确认识历史发展规律，不为一时一事所惑，不为风险所惧，勇敢面对挑战，向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。”

时隔5年，金砖合作的时针又一次指向“中国时刻”。

6月22日晚，国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲，直面时代之问，提出中国方案，为动荡变革中的世界指明前行方向，为人类战胜困难挑战凝聚团结奋进的力量。

把脉时代大势，指引前进方向

在人类前途命运的十字路口，习近平主席的话语穿云破雾，传递信心与力量：“尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。”

当前世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰。

在这样的历史交汇点上，不仅是金砖五国，整个国际社会都对此次金砖国家领导人会晤高度关注。

在北京钓鱼台国宾馆活动现场聆听习近平主席的主旨演讲后，阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希对四个“共同”印象深刻。他说，中方考虑的不是一国之利，而是所有国家的共同利益。

在主旨演讲中，习近平主席用形象生动的比喻，揭示了人类命运与共的现实逻辑：“事实一再证明，制裁是‘回旋镖’、‘双刃剑’，把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己，使世界人民遭殃”“开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路”……

“习近平主席的主旨演讲发出了‘时代之声’，也是‘正义之声’，是一次对时代大势的再聚焦，也是对推进各项国际合作议程的再动员，有助于国际社会尽快克服当前的困难与挑战，早日重回正轨。”北京师范大学金砖国家合作中心主任王磊说。

拉紧合作纽带，贡献发展力量

当前，世界经济在艰难中前行，复苏发展承载各国迫切期待。

习近平主席在主旨演讲中直面当前世界经济发展中存在的问题，呼吁各方携手合作、共迎挑战，提出合作的方向和举措——

“只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机”“要心往一处想、劲往一处使，加强宏观经济政策协调”“主要发达国家要采取负责任的经济政策”“一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间”“拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展”“消除贸易、投资、技术壁垒”……

埃及驻华大使穆罕默德·巴德里表示，在当今国际社会面临很多问题的情况下，习近平主席对促进世界经济发展的真知灼见，显得尤为重要。

面对当前各种风险挑战，加强新兴市场和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。金砖五国发挥各自优势，带动广大发展中国家形成发展合力，无疑将为破解当下世界经济面临的困境作出积极贡献。

作为金砖国家主席国，中国已成功举办90多场各层级会议和活动，推动金砖国家合作取得丰硕成果。通过《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，建立金砖国家航天合作机制，签署粮食安全合作战略，建立金砖国家职业教育联盟……

在当今世界不确定不稳定因素不断上升的特殊背景下，金砖合作取得如此众多成果殊为不易，团结合作的时代价值更加凸显。

5年前厦门会晤期间，习近平主席提出了“金砖+”合作理念。5年来，“金砖+”模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。

清华大学全球可持续发展研究院执行院长朱旭峰说，面对全球经济治理的缺失和不足，国际社会期待金砖国家能够以自身发展为世界提供更多正能量，进而推动世界经济复苏。

面对广大工商界代表，习近平主席说：“希望企业家们发扬坚韧不拔、勇立潮头的精神，做开放发展的推动者、创新发展的领军者、共享发展的践行者，给金砖合作加油加力。”

22日晚的金砖国家工商论坛发布了《金砖国家工商界北京倡议》。倡议提出，新兴经济体和发展中国家是推动全球经济复苏的重要力量，支持开展全面、紧密、务实和包容的合作，并愿为此积极贡献工商界力量。

“未来十年是非常关键的十年，我相信金砖合作将会有效推动建立起一个更加可持续发展的世界。”巴西全国工业联合会主席罗布森·安德拉德说。

彰显中国担当，奏响团结强音

主旨演讲中，习近平主席全面阐述了他此前提出的两大倡议：全球安全倡议和全球发展倡议。

这两大倡议，是中国统筹安全与发展两件大事有益实践的经验分享。两大倡议契合国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声，从构建人类命运共同体高度，为推动建立更加公正合理的全球治理体系提出了中国方案。

谈到全球安全倡议时，习近平主席提出要树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界；在讲到全球发展倡议时，习近平主席阐述倡议重点合作领域，提出构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。

南非驻华大使谢胜文说：“对我来说振奋人心的是，习近平主席传递了这样的信息，只要我们携手合作，我们就可以实现人类的可持续进步和发展。”

阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希说：“我们真的很喜欢这个演讲，我们高度关注，因为它的内涵是基于人类命运共同体，基于信任、信心、繁荣、安全。”

当前，联合国2030年可持续发展议程的全球落实受到重创。全球将近70个国家的12亿人口面临疫情、粮食、能源、债务危机，全球过去数十年减贫成果可能付诸东流……

值得注意的是，就在金砖国家工商论坛开幕前两天，中方发布《全球发展报告》，从八个方面对落实2030年可持续发展议程提出政策建议。这是中方落实全球发展倡议的一项重要举措，也是为全球发展事业提供智力支持。

24日，习近平主席还将主持全球发展高层对话会，围绕“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”，同各方共商全球发展大计。

习近平主席的主旨演讲中，两个“高质量发展”引人注目：一个立足中国——“中国将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，努力实现高质量发展”；一个着眼金砖——“当前，金砖合作进入高质量发展新阶段”。

两个“高质量发展”叠加，势必将为世界的发展注入更强劲动力。

高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，金砖国家这艘大船就一定能够乘风破浪、行稳致远，为人类共同的未来传递信心与希望，为世界美好的明天开辟新航向！（记者郑明达、王宾、谢希瑶、成欣、郭宇靖、罗鑫）

(责编：于洋、高歌)