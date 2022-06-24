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巴西驻华大使瓦莱：

金砖“中国年”成果丰硕

2022年06月24日07:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京6月23日电  （记者马卓言）巴西驻华大使保罗·瓦莱日前在接受新华社记者专访时表示，自接任2022年金砖国家主席国以来，中国克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，积极作为，推动金砖国家合作取得了丰硕成果。

　　“金砖合作机制重塑了发展中国家间的关系。”瓦莱说，16年来，金砖国家彼此间相互了解不断加深，务实合作给各成员国和人民带来了实实在在好处，金砖国家成为国际舞台一支不容忽视的重要力量。

　　瓦莱表示，中国自改革开放以来取得了举世瞩目的发展成就，成为全球主要的投资市场和科技创新的“驱动器”，其减贫事业更是对世界的重大贡献。

　　“今年以来，中国克服全球性挑战带来的层层阻力，在政府、智库和社会组织等各层级组织开展对话合作，凝聚金砖合力，尽职尽责履行主席国义务。”瓦莱说，“团结的金砖国家将更加强大，中国作为主席国的作用至关重要。”

　　2017年，中国在金砖国家领导人厦门会晤期间提出“金砖+”的合作模式，旨在建立更广泛的金砖合作伙伴关系。瓦莱认为，实践证明，“金砖+”是发展中国家间行之有效的合作模式，为各国搭建起沟通对话的桥梁。

　　“解决全球性问题需要各国积极贡献智慧，这更凸显出‘金砖+’的特殊价值。”瓦莱说，“中国坚持多边主义并积极呼吁国际社会关注发展问题，为动荡的国际局势注入了稳定因素。我们对中国提出的各种倡议抱有极大兴趣。”

　　近年来，中国与巴西经贸合作取得丰硕成果，双边贸易连续4年突破1000亿美元，中国连续13年保持巴西最大贸易伙伴地位。巴西是中国在拉美最大投资目的国。

　　谈及对巴中关系未来的期待，瓦莱分享了他在中国的难忘经历。

　　“我的家乡是巴西重要的大米产地，我本人的大学专业也与农业相关，但是我难以相信世界上竟然有桂林梯田这般美丽的土地。”瓦莱说，“四川的都江堰、新疆的坎儿井……这些令人惊叹的工程映射出中国人民的智慧，也成为我在中国的美好记忆。”

　　“我欣喜地看到两国越来越多的年轻人在学习彼此的语言。疫情结束后，两国人文交流一定会迎来新的高峰。”瓦莱说，“巴中在科技、旅游等领域合作潜力巨大。我们希望看到巴中贸易进一步多样化，相信两国经济结构的转变必将为双边贸易的增长创造更多机会。我们对此非常乐观。”

(责编：白宇、胡永秋)

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