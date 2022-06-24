位于福建省厦门市的金砖未来创新园。

陈嘉新摄

今年“六一”儿童节前夕，中国第二十二批援卢旺达医疗队队员在马萨卡医院与当地儿童互动。

何 苗摄

中曼石油埃及分公司在埃及锡瓦钻挖深水井。图为项目施工现场。

本报记者 周 輖摄

中国路桥工程有限责任公司承建的柬埔寨51号国家公路是当地重要的次干线公路之一。图为通车后的51号国家公路。

中国路桥供图

发展是新兴市场和发展中国家的共同任务。中国积极推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，全面推进减贫、卫生、教育、数字互联互通、工业化等领域合作，为促进共同发展、造福各国人民贡献重要力量。

——编 者

铺就互联互通之路

本报记者 赵益普

当老挝第一条现代化铁路、第一组现代化列车遇到浪漫的爱情，会产生怎样的火花？今年3月，老挝小伙提纳瓦和新婚妻子诗哈拉在中老铁路万象站拍摄了一组特别的婚纱照。宽敞明亮的候车大厅、整洁舒适的动车组、幸福甜蜜的新人，迅速在老挝互联网上走红。很多网友送去祝福：“太有创意了，这是最美的婚纱照”“真羡慕你们！我也想看一看‘澜沧号’”。

去年12月，中老铁路正式开通运营，成为近年来中国与周边发展中国家加快互联互通的又一生动写照。在文莱，东南亚最长跨海大桥——淡布隆大桥2020年3月通车，当地民众实现了“世纪宏愿”；在柬埔寨，暹粒吴哥国际机场跑道今年5月全线贯通，为旅游业发展插上了“翅膀”；在马来西亚，吉隆坡地铁二号线一期工程6月正式开通，沿线200多万居民实现了“半小时生活圈”；在印尼，雅万高铁全线13座隧道近日全部贯通，东南亚地区第一条高速铁路建设取得新的重大进展……中企参与建设的诸多互联互通项目落地开花，给当地民众带来了实实在在的好处。

“东南亚地区交通基础设施整体上亟待发展，同中国的合作有助于提升地区国家的基建水平，构建基础设施大联通格局。”泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，中国作为最大的发展中国家，一直致力于推动南南合作，同其他发展中国家分享发展机遇。今年中国担任金砖国家主席国，推动金砖合作机制继续深化“金砖+”合作，有助于加强新兴市场与发展中国家的团结协作。

“中国是真正的多边主义践行者。加强‘金砖+’合作可以更有效、广泛地深化南南合作，让发展中国家凝聚力量。”菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔表示，相信未来“金砖+”合作在东南亚地区将大有可为。

分享农业先进技术

本报记者 闫韫明

6月的厄立特里亚，大雨季节将至。不久前，来自中国陕西的210株苹果苗被顺利移栽至当地的示范田。中国援厄第三期高级农业专家组还带来拖拉机、微耕机、播种机、榨油机等农机设备，帮助提高当地农业机械化水平。“中国农业专家对厄农业发展和粮食安全作出了重要贡献。”厄农业部长阿雷费恩表示。

多年来，中国向非洲国家派遣多批农业技术专家组，创立农技示范中心，传授先进农业技术。在津巴布韦，农民依沙卡家中有长期患病的妻子和一双年幼的儿女，一家人填饱肚子都是难题。2019年，中国专家组为他们送来了玉米种子、种兔、种鸡和农资，并上门进行技术指导。如今，依沙卡家的玉米单产提高了1倍多，还饲养了100多只肉兔。家里生活明显改善，依沙卡特意将“中国援助”的英文刷在墙上，以表达对中国专家的感谢。

在埃塞俄比亚，中国专家组帮助建设了食用菌菌种资源发展中心和技术培训中心，发展了5个食用菌领域示范点，并对50个典型示范户进行技术指导，示范户户均收入净利润达30万比尔（约合4.4万元人民币）。

在吉布提，中国专家组推动当地建成了2500平方米的海水养殖示范基地，成功实施石斑鱼人工养殖试验，为当地人民实现“人工海水养殖梦”打下良好开端。专家组还组织130期培训，基本实现兽医、技术员、牧场带头人等各层次人才全覆盖，提升了当地畜牧业、渔业“造血”能力。

“中国总是在我们最需要的时候给予支持”“中国真诚地帮助我们解决粮食安全这个最大问题”……中国在“金砖+”、南南合作等框架内，积极助力非洲国家提高粮食自主生产能力、实现减贫目标，赢得非洲各界和国际社会的高度赞誉，中非互利合作之路越走越宽。

加快合作成果转化

本报记者 刘晓宇

“厦门火炬高新区设立‘科技专员服务’制度，为企业开展一对一、面对面服务，这让我们很受启发。”屏幕另一端，巴西马托格罗索州帕克科技园负责人罗杰里奥·纳内斯称赞道。

去年8月，厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室（以下简称“金砖办”）与巴西驻华大使馆等联合举办了一场“科技园区管理”专题线上培训班。会上，厦门火炬高新区管理专家毫无保留地分享了30多年来园区管理的运营理念和成功案例。来自巴西、印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦、智利等金砖及“金砖+”国家的3600多名学员相聚“云端”，就园区管理交流探讨，大家纷纷表示受益匪浅。

在新一轮科技革命和产业变革大潮中，推进金砖国家新工业革命伙伴关系是提升金砖国家及广大新兴市场和发展中国家竞争力的关键抓手。2020年12月，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地在厦门启动以来，已发布100项重点任务清单，建设8个新工业革命领域赋能平台，推出100多个示范项目，签约40个合作项目，还开展了21期人才培训活动，覆盖28个国家超13万人次……据悉，今年还将落地金砖国家制造业创新成果产业化服务中心、信息技术标准与知识产权服务中心等机构，上线运营8个赋能平台。“推进金砖合作成果转化落地正在开启‘加速度’。”厦门市金砖办有关负责人表示。

数据显示，2021年厦门与金砖国家进出口总额达737.76亿元，同比增长20.67%，福建省与金砖国家进出口总额达1413.7亿元，同比增长19.3%。“福建在开展‘金砖+’合作方面优势突出，将努力建设层次更高、辐射更强的对外开放新高地。”福建省社科院副院长黄茂兴表示。

激发数字经济活力

本报记者 沈小晓

6月21日，位于埃及开罗的中埃友好示范学校迎来了一堂特殊的中文课。19名埃及中学生在集装箱智慧教室借助互动大屏和教学软件，与中国老师进行线上互动。

智慧教室项目是由中国网龙网络控股有限公司（简称“网龙”）与埃及政府合作建设。教室由集装箱搭建，可快速安装、循环使用。教室里还装有互动大屏、VR设备等供数字教学使用。项目于2019年启动，3年内将在埃及全国范围内搭建26.5万间智慧教室。

不仅是线上教育，在数字基础设施、电子商务、移动支付等多个领域，中国与中东国家的数字合作均取得积极进展。

目前，华为已与科威特、阿联酋、沙特、巴林等10多个中东国家的电信运营商签署技术协议，有序推进5G网络、智慧城市建设；阿里云在迪拜设立了中东首个专业的本地公共云数据中心，与沙特共建的两座数据中心于今年6月正式启动。

数字经济是世界经济发展的新动力，技术创新是关键。埃及通信和信息技术部长阿姆鲁·塔拉阿特表示：“在中东国家加快数字化转型过程中，中国经验发挥了积极作用。”

中国与中东各国共同推动数字经济发展，契合各自的发展战略，为南南合作注入强劲动能。埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆表示，“金砖+”合作模式是新兴市场和发展中国家的重要合作平台。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都重要。中国推动“金砖+”合作模式不断向前发展，体现了金砖合作机制的包容性和开放性，让广大发展中国家都能从中受益。

共创绿色发展未来

本报记者 姚明峰

在阿根廷巴塔哥尼亚高原上，冬日的阳光来得格外晚。“基塞”水电站项目公共关系经理马里亚诺·穆索早早起来，驱车前往施工现场。那里常年气候寒冷，风速有时会超过每小时100公里，紫外线也十分强烈。“虽然挑战很多，但项目都在有序推进。”穆索对工程进展信心满满。

“基塞”水电站是阿根廷最南端的水电站项目，也是阿历史上最大的水利工程。2014年7月，该项目在中国和阿根廷两国领导人见证下签署了融资协议，工程正式进入实施阶段。水电站100多公里外就是莫雷诺冰川，保护周边生态环境是项目组的一大重要课题。“中国工程师们带来了先进的技术经验，以周全的设计最大程度减少了对生态的影响。”穆索介绍，水电站建成后，年均发电量可达49.5亿千瓦时，预计可满足150万阿根廷家庭的日常用电，还可实现对巴西、巴拉圭等邻国的电力出口。

“基塞”水电站是近年来中拉加快清洁能源合作的一个缩影。在智利蓬塔谢拉，来自中国的32台白色风力发电机随风转动，可满足13万户家庭的用电需求，每年减少15.7万吨碳排放；在巴西美丽山，中国特高压直流输电技术助力建设“电力高速公路”，串联起北部雨林和南部海岸，线路总长2539公里，是全球同电压等级下输电距离最远的线路；在阿根廷布宜诺斯艾利斯，“华龙一号”核电项目总包合同签订，成为中阿核能合作的重要里程碑。

巴西环保专家安娜·塞西莉亚表示，中国在绿色发展和生态文明建设上取得显著成就，巴中在清洁能源、循环经济、智慧城市、生态农业等可持续发展领域深入合作，“为发展中国家共同应对全球生态挑战提供了实践范例”。阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，从共建“一带一路”到深化“金砖+”合作，拉中正在共同创造绿色发展的新未来。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 06 版）

(责编：白宇、胡永秋)