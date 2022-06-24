本报记者 吴乐珺 张梦旭 张远南 白紫微

2021年9月8日，金砖国家新工业革命展在厦门举办。图为中国具有完全自主知识产权的时速600公里高速磁浮交通系统模型在展览上展出。



新华社记者 林善传摄

俄罗斯卡累利阿别洛巴罗什水电站项目是俄罗斯首个由金砖国家新开发银行提供融资支持的项目。图为卡累利阿别洛巴罗什水电站项目建筑。

新华社发

今年上半年，青岛港发往金砖国家的集装箱数量大幅增加。图为6月15日，集装箱货轮在青岛港前湾港区装卸集装箱。

新华社记者 李紫恒摄

6月23日晚，习近平主席在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。正值世界向何处去的历史关口，这次云端会晤备受瞩目。

“站在历史的十字路口，我们既要回望来时路，牢记金砖国家为什么出发；又要一起向未来，携手构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，共同开启金砖合作新征程。”习近平主席洞察历史大势，擘画金砖合作新蓝图，为深化金砖战略伙伴关系、推动金砖合作高质量发展注入强大动力。

深刻阐明金砖合作之道

“16年来，面对惊涛骇浪、风吹雨打，金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，走出了一条相互砥砺、合作共赢的人间正道。”习近平主席回望金砖国家合作机制发展历程，深刻阐明金砖合作之道，坚定各方对金砖国家构建高质量伙伴关系的信心。

当前，世界百年未有之大变局正在加速演进，新冠肺炎疫情仍在蔓延，人类社会面临前所未有的挑战，世界发展进入新的动荡变革期。关键时刻，金砖国家需要发挥局势“稳定器”、发展“加速器”的作用，为世界和平发展注入金砖正能量，为世界经济复苏和全球可持续发展提供金砖动力。

“金砖五国为维护新兴市场和发展中国家共同利益发出正义声音，为维护多边主义、加强全球治理作出了重要贡献。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多指出，习近平主席在金砖国家领导人第十四次会晤上的讲话，为新形势下深化金砖合作指明了方向。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基对本报记者表示，金砖国家在经贸、投资、抗疫等领域开展了富有成效的合作，金砖国家合作机制为维护世界和平稳定、促进各成员国及世界经济的发展发挥了重要作用。

开启金砖合作新征程

面对挑战，如何共同开启金砖合作新征程？习近平主席强调：要坚持和衷共济，维护世界和平与安宁；要坚持合作发展，共同应对风险和挑战；要坚持开拓创新，激发合作潜能和活力；要坚持开放包容，凝聚集体智慧和力量。中国主张面向金砖、放眼世界，立足当下、着眼长远，因应时代变局，擘画合作蓝图。

人类是不可分割的安全共同体，和衷共济才能维护世界和平与安宁。针对当前世界和平发展面临的挑战，习近平主席强调：“金砖国家应该在涉及彼此核心利益问题上相互支持，践行真正的多边主义，维护公道、反对霸道，维护公平、反对霸凌，维护团结、反对分裂。”

安德烈·奥斯特洛夫斯基表示，很高兴听到习近平主席再次强调全球安全倡议和共同、综合、合作、可持续的安全观，落实全球安全倡议对维护世界和平安宁具有重要意义。中国在推动落实全球安全倡议方面有具体举措，并积极推进金砖扩员进程，有利于壮大世界上维护和平的力量。

发展是人类永恒的主题，合作发展才能共同应对风险和挑战。正如习近平主席所指出的，危机会带来失序，也会催生变革，关键取决于如何应对。今年以来，金砖国家采取了一系列促进共同发展的行动，充分表明金砖国家有能力应对风险挑战，汇聚发展合力。

南非约翰内斯堡大学南非—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，越是面对风险挑战，越能凸显金砖国家对全球发展的重要性。清华大学公共管理学院执行院长朱旭峰认为，金砖国家加强合作将为促进国际发展合作、落实联合国2030年可持续发展议程注入正能量。

创新是经济发展的重要动力源，开拓创新才能激发合作潜能和活力。针对个别国家痴迷于实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”，习近平主席明确指出，企图通过搞科技垄断、封锁、壁垒，干扰别国创新发展，维护自身霸权地位，注定行不通。

印度德里大学教授阿西对今年4月在厦门启动的“买在金砖”活动印象深刻。该活动以“购金砖 品世界”为主题，将金砖经贸合作与跨境电商有机结合，共同把握数字经济发展机遇。阿西指出，“买在金砖”不仅能够加强金砖国家间经贸合作，而且增进了不同国家人民之间的友谊，希望金砖合作的蛋糕越做越大。

“金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。”习近平主席的讲话，道出了金砖合作开放包容的本质。金砖国家跨越山海走到一起，开放包容才能不断凝聚集体智慧和力量。

2017年金砖国家领导人厦门会晤期间，中方提出“金砖+”合作模式，得到各方积极支持。在此次金砖国家领导人会晤上，习近平主席明确提出应该推进金砖扩员进程。巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚对此充满期待。她表示，金砖扩员将成为下一阶段金砖合作的亮点，将有更多的国家对接彼此发展战略，共创发展繁荣新时代。

为金砖合作再添新动力

变革的时代，呼唤大国担当。作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家团结一心，凝聚力量，勇毅前行，对世界至关重要。

北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员胡必亮表示，过去16年间，中国提出的倡议为深化金砖合作起到了重要作用。今年中国为金砖国家合作机制发展再添新动力。习近平主席在金砖国家领导人第十四次会晤上提出的一系列倡议，对于深化金砖合作、促进世界和平与发展具有十分积极建设性作用。

金砖国家领导人第十四次会晤发表了北京宣言，涵盖加强和改革全球治理、团结抗击疫情、维护和平与安全、促进经济复苏、加快落实2030年可持续发展议程、深化人文交流、完善金砖机制建设等领域，议题广泛、内容丰富，向世界传递了金砖国家的共同关切、共同立场、共同愿景。

今年以来，中国不断推动金砖合作向更广范围、更深层次延伸，不断强化金砖国家务实合作韧性与活力。

金砖国家举行外长会晤、安全事务高级代表会议，深化反恐、网络安全等领域合作，加强在联合国等多边框架内协调，在国际舞台上为正义发声。金砖国家发起加强供应链合作倡议、贸易投资与可持续发展倡议，通过海关合作与行政互助协定、粮食安全合作战略，首次举办应对气候变化高级别会议。金砖国家加快金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地建设，举办工业互联网与数字制造发展论坛、可持续发展大数据论坛，达成数字经济伙伴关系框架，发布制造业数字化转型合作倡议，建立技术转移中心网络、航天合作机制，为五国加强产业政策对接开辟了新航路。

“金砖‘中国年’是辉煌且富有成就的。”亚历山大·菲格雷多指出，在中国的推动下，金砖五国通过线上线下，开展了更广泛的人文交流，为新兴市场和发展中国家加强多边合作提供了金砖范本。

在合作中破解难题，在发展中创造机遇。中国将继续与金砖国家一道，让金砖这艘大船乘风破浪、勇毅前行，推动构建人类命运共同体，共创人类美好未来。

（本报记者张光政、李晓骁、邹松、苑基荣、陈尚文对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 05 版）

(责编：白宇、胡永秋)