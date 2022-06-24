新华社北京6月23日电 2022年6月23日，国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

阿卜杜拉希扬预祝中方即将举办的金砖国家领导人会晤及全球发展高层对话会取得圆满成功，相信中国担任主席国期间将为在金砖框架内开展多边合作创造新机遇。阿强调伊朗支持中方提出的全球发展倡议和全球安全倡议。

王毅表示，习近平主席即将主持金砖国家领导人会晤及全球发展高层对话会，对强化金砖国家机制建设，加强新兴市场和发展中国家团结合作，推动国际社会共同应对发展问题面临的挑战具有重要意义。中方高度重视中伊关系，愿本着全面战略伙伴关系精神，同伊方继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。

阿卜杜拉希扬通报了伊朗核问题全面协议恢复履约谈判最新进展，表示，美国的霸凌行径是当前谈判面临的主要障碍。伊方将坚定维护国家利益，也坚定致力于通过谈判解决分歧，争取早日达成协议。伊方感谢中方在伊核问题上发挥的建设性作用。

王毅说，中方不赞成任何导致局势轮番升级的非建设性举措。各方应继续秉持正确的是非逻辑，坚持不懈推动通过外交努力达成协议。中方反对将国际原子能机构事务政治化，支持机构与伊方通过对话合作解决未决问题。美方应切实认识到自身责任，积极回应伊方合理诉求。中方将继续主持公道，支持推动谈判进程，愿同伊方保持密切沟通。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 02 版）

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