6月22日晚，习近平主席以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲，深刻回答“摆在我们面前的时代之问”，系统阐释在复杂严峻的国际形势下推进世界和平发展事业的合作之道。习近平主席的主旨演讲着眼人类前途命运，倡导国际社会准确认识历史发展规律，以历史主动精神直面困难挑战，为向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行提供思想引领、凝聚信心力量。

世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。国际形势的深刻变化、全球挑战的密集显现，导致有关世界走向的担心增多，科学辨析时代大势的重要性和紧迫性更加突出。“历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。”习近平主席站在历史和哲学的高度，科学回答时代之问，倡导国际社会共同维护世界和平稳定、共同促进全球可持续发展、共同实现合作共赢、共同扩大开放融合，彰显为人类共同利益担当尽责的大国领袖风范。参加本次工商论坛的各国代表以及关注金砖“中国时刻”的外国媒体，高度评价习近平主席的主旨演讲，认为中国理念、中国方案具有科学性、引领性。

准确认识历史发展规律，才能在林林总总的表象中发现本质，找准前行之路。当前，国际形势风云变幻，不稳定、不确定、不安全因素日益突出。但历史规律清晰昭示，和平是人类共同事业，需要各方共同争取和维护，霸权主义、集团政治、阵营对抗只会导致战争冲突；发展是破解各种难题、实现人民幸福的关键，坚持以人民之心为心、以天下之利为利才能实现真正的发展进步；同舟共济、团结合作是战胜经济危机的必然要求，把世界经济政治化、工具化、武器化终将损人害己；经济全球化是生产力发展的客观要求和不可阻挡的历史潮流，一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间，给人类带来更繁荣的未来。习近平主席引导国际社会辨清历史发展规律，有助于廓清思想迷雾，推动各国共同在大潮流大格局大历史中把握前进方向。

不畏风险挑战勇毅前行，才能在变乱交织的形势下汇聚合力，推动历史进步。人类认识世界的最终目的是为了改造世界。习近平主席曾多次强调：“历史是勇敢者创造的。”当前形势下，国际社会急需凝聚起因应变局的强大力量，勇敢战胜前进道路上的各种险阻。要让和平的阳光照亮世界，就必须摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识；要促进全球可持续发展，就必须加强减贫、卫生、教育、粮食、能源等领域合作，促进创新要素全球流动，帮助发展中国家加快数字经济发展和绿色转型，推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系；要防止世界经济陷入危机的泥潭，就必须加强宏观经济政策协调，主要发达国家尤其要采取负责任的经济政策，停止滥用单边制裁，避免给发展中国家造成严重冲击；要汇聚世界经济增长合力，就必须坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展，让资金和技术自由流动，让创新和智慧充分涌现，推动构建开放型世界经济，以共商共建共享为原则加强全球经济治理。

人类文明进步历程从来没有平坦的大道可走，人类就是在同困难的斗争中前进的。今天的世界纵然面临重重挑战，但各国人民珍视和平、渴望发展、追求开放、期待合作的共同意愿没有变。瞩望未来，中国将携手各国在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，共同守护和平安全、促进发展繁荣，让希望的阳光照亮人类。

《 人民日报 》（ 2022年06月24日 02 版）

(责编：白宇、胡永秋)